https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/nadir-gorulebilen-kus-turu-dag-cilibiti-sanliurfada-ilk-kez-goruntulendi-1090106345.html

Nadir görülebilen kuş türü 'dağ cılıbıtı' Şanlıurfa'da ilk kez görüntülendi

Nadir görülebilen kuş türü 'dağ cılıbıtı' Şanlıurfa'da ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nadir görülebilen kuş türü Dağ Cılıbıtı'nı ilk kez kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Mustafa Çulcuoğlu doğada görüntülemeyi başardı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T17:55+0300

2024-11-06T17:55+0300

2024-11-06T17:59+0300

türkiye

kuş

nesli tükenmekte olan hayvanlar

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

türkiye foto muhabirleri derneği

fotoğrafçılık

fotoğraf muhabiri

şanlıurfa

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Nadir kuş türü olarak tanınan Dağ Cılıbıtı kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Mustafa Çulcuoğlu tarafından Şanlıurfa'da görüntülendi.Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bölge halkı tarafından fark edilen Dağ Cılıbıtı kuşu fotoğrafçı ve kuş gözlemcisi Mustafa Çulcuoğlu tarafından ilk kez fotoğraflandı. 10 gün önce bölgeye geldiğini belirten gözlemci kuşu yıllardır aradığını ancak hiç bulamadığını açıkladı. Aramayı bırakmaya karar verdiği dönemde kuşa ulaşmanın sevincini yaşayan Mustafa Culcuoğlu diğer gözlemcilere de haber vererek kuşu ilk kez görüntülediğini ifade etti. Türkiye'nin 417'inci kuş türü olarak kaydedilen çalışma gündem oldu. Dağ Cılıbıtı kuşu nedir?Göçmen kuş türleri arasında olan Dağ Cılıbıtı Fas, İran ve Afrika üzerinde kışı geçirir. Gagası siyah tüyleri sarı olan kuş türü nadir olarak görüntülenir. Türkiye'de görülmeyen türü ilk kez Şanlıurfa'da Mustafa Culcuoğlu görüntüledi.

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dağ cılıbıtı nedir, mustafa culcuoğlu, şanlıurfa kuş