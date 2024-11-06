https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/malatyadaki-yurdun-onunde-genc-kiz-olu-bulundu--1090094343.html

Malatya'daki yurdun önünde genç kız ölü bulundu

Malatya'daki yurdun önünde genç kız ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 22 yaşındaki genç kız yurt binası önünde ölü bulundu. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T13:50+0300

2024-11-06T13:50+0300

2024-11-06T13:50+0300

türkiye

malatya

yurt

bina

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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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