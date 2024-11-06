https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/malatyadaki-yurdun-onunde-genc-kiz-olu-bulundu--1090094343.html
Malatya'daki yurdun önünde genç kız ölü bulundu
Malatya'daki yurdun önünde genç kız ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 22 yaşındaki genç kız yurt binası önünde ölü bulundu. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T13:50+0300
2024-11-06T13:50+0300
2024-11-06T13:50+0300
türkiye
malatya
yurt
bina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090094424_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6ce7aefb615755593efc3531ddf5e6e1.jpg
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/doktorun-bile-sahtesi-var-sosyal-medyada-halk-sagligiyla-oynayan-sahte-doktorlara-dikkat-1089852010.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090094424_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_fdbdc56cecf8e466f83e84084f8db5af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
malatya, yurt, bina
Malatya'daki yurdun önünde genç kız ölü bulundu
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 22 yaşındaki genç kız yurt binası önünde ölü bulundu. Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.