https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/doktorun-bile-sahtesi-var-sosyal-medyada-halk-sagligiyla-oynayan-sahte-doktorlara-dikkat-1089852010.html

Doktorun bile sahtesi var: Sosyal medyada halk sağlığıyla oynayan sahte doktorlara dikkat

Doktorun bile sahtesi var: Sosyal medyada halk sağlığıyla oynayan sahte doktorlara dikkat

Sputnik Türkiye

Pandemiyle birlikte online doktor görüşmeleri artınca 'sahte doktorlara' da gün doğdu. Sosyal medya üzerinden kendilerini doktor olarak tanıtan bazı hesaplar... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T16:30+0300

2024-10-30T16:30+0300

2024-10-30T16:30+0300

sağlik

sahte doktor

sosyal medya

sosyal medya akımı

sosyal medya bağımlılığı

halk sağlığı

doktor

uzman doktor

dr. muhammed keskin

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Türkiye’de bir dönem kendisini pratisyen hekim olarak tanıtarak sahte diplomasıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde çalışan Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu. Özkiraz, kendisini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olarak tanıtmış, sahte belgeleri, başarı belgelerini göstererek dört ay boyunca hasta muayene etmiş, ameliyatlara bile girmişti. Şüpheler üzerine yapılan araştırmalarda ise sahte doktor olduğu ortaya çıkarken tutuklanmıştı. Peki ya sosyal medya üzerinde kendilerini ‘doktor’ olarak tanıtan ‘sahte doktorlara’ karşı ne yapacağız? Bu konuda uzmanlar sosyal medya platformlarında kendilerini doktor olarak tanıtan kişilerin sayısının arttığını ve ‘uzaktan’ muayene yaparak teşhis bile koyduklarını vurgularken, 'sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısında bulundu.Bir çok doktor hesabı sahteGeçen hafta sosyal medyasından yaptığı ‘sahte doktor’ paylaşımda ‘Instagramda gördüğünüz bir çok doktor hesabı sahte. Gidip muayene olduğunuz doktorların bile bir kısmı sahte. Bu sahte hesapların arasında milyon takipçiye ulaşanlar var. Defalarca mühürlenmesine rağmen hala kaçak şekilde hasta muayene edenler var. Dikkat edin” diye uyarılarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı, kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, konuyla ilgili Sputnik’e konuştu.Neden böyle bir uyarı yapma ihtiyacı hissettiniz sorusuna Doç. Dr. Keskin, bu paylaşımının geniş yankı bulduğunu belirterek şu yanıtı verdi: Pandemi sahte doktorlara aradığı fırsatı verdiPandemiyle birlikte online doktor görüşmelerinin arttığını ve bunun da bazı sahte doktorlara 'fırsat' verdiğini dile getiren Dr. Keskin, "Gerçek doktoru sahte olandan ayırt etmek için, doktorun T.C. Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek çok önemli. Ayrıca, doktorların hastanelerde çalışıp çalışmadığını veya herhangi bir tıbbi geçmişe sahip olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. Eğer özel hastane gibi kurumlarda çalıştığını iddia ediyorsa kişiler mutlaka hastanelerle iletişim halinde bulunmalı ya da muhakkak diploma istenmelidir." diye anlattı. Kalp, tansiyon, şeker hastalarına ilaçlarını bırakmalarını tavsiye ediyorlarDr. Keskin'in dikkat çektiği en önemli nokta ise 'sahte doktorların' verdikleri tavsiyelerin insanların sağlığına olumsuz etkileri. İnsanların sağlık bilgileri yetersiz olması, sağlık anksiyeti içinde sürekli ve kolay yoldan çözüm arayışında olmalarının bunu tetiklediğini dile getiren Dr. Keskin sözlerini şöyle sürdürdü: Sahte doktorlara karşı hukuki süreçlerin hızlanması gerekiyorAsıl soru ise insanların 'sahte doktorlar'dan kendilerini nasıl koruyacakları. Bu konuda da Dr. Keskin bazı uyarılarda bulundu: "Benim tavsiyem, sağlıkla ilgili her türlü bilgiyi doğruluğundan emin olduğunuz, resmi kanallar aracılığıyla edinmeniz ve sosyal medya doktorlarına temkinli yaklaşmanızdır. Unutmayın ki, sağlığınızı ancak gerçek uzmanların ellerine emanet edebilirsiniz. Şikayetler geliyor ama maalesef her sahte doktor hakkında hızlı bir sonuç alınamayabiliyor. Ancak bazı vakalarda resmi mercilerce cezai işlemler uygulanıyor. Hukuki süreçlerin de bu konuda hızlanması ve caydırıcı cezaların artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir diğer handikap da özellikle sosyal medyada psikologların psikiyatrist, eczacıların doktor gibi yaygın takviye ve ilaç önermeleri. Bu konudaki yanlış yönlendirmeler maalesef ki ciddi sorunlara yol açabilir."

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