Macaristan Başbakanı Orban: Trump güzel bir zafere doğru ilerliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Avukat İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
19:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
21:00
17 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
22:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de dikkat çeken ‘hata’: Cumhuriyetçi bölgelerde oy makinesi krizi
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan Kongresi’nde panik: Benzin kokan şüpheli şahıs yakalandı
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Başkan adaylarının geceyi nerede geçireceği belli oldu
22:50
1 dk
HABERLER
Mehmet Perinçek: Kim seçilirse seçilsin ABD artık at koşturamaz
23:00
45 dk
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD seçimlerinde son durum
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/macaristan-basbakani-orban-trump-iyi-bir-zafere-dogru-ilerliyor-1090085175.html
Macaristan Başbakanı Orban: Trump güzel bir zafere doğru ilerliyor
Macaristan Başbakanı Orban: Trump güzel bir zafere doğru ilerliyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD’den başkanlık seçimlerle ilgili gelen resmi olmayan sonuçlar bağlamında, Donald Trump’ın ‘güzel bir zafere’ doğru... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T10:46+0300
2024-11-06T10:50+0300
dünya
macaristan
viktor orban
abd
abd başkanlık seçimleri
donald trump
el salvador
nayib bukele
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084967_0:0:1219:685_1920x0_80_0_0_f615b941a905ddd9c120144faa296306.jpg
Macaristan lideri Orban, sosyal medya hesabında, Trump'ın önde olduğu Michigan eyaletindeki sonuçları gösteren televizyonun yanında çektirdiği resmini paylaşarak, “Güzel bir zafere doğru” diye yazdı.Daha önce Orban, Trump’ı arayarak ona başkanlık seçimlerinde başarılar dilediğini ve onun için dua ettiği açıklamıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macarlar açısından Amerikalıların Trump'ı başkan olarak seçmesinin daha iyi olacağını, ancak Budapeşte'nin ABD vatandaşlarının her türlü tercihine saygı duyacağını söylemişti.Trump’a ilk tebrik El Salvador lideri Bukele’den geldiResmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’a ilk kutlama mesajı, Orta Amerika ülkesi El Salvador’un lideri Nayib Bukele’den geldi.El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X hesabında Trump’la ortak fotoğrafını paylaşarak, “Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Seçilmiş Başkanını tebrik ederiz” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/tarihi-gunde-abd-secimlerinde-oy-verme-islemi-tamamlandi-trump-onde-goturuyor-1090080172.html
macaristan
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084967_0:0:913:685_1920x0_80_0_0_c0be03a2a6a44839ed1733903e167fba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, el salvador, nayib bukele
macaristan, viktor orban, abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, el salvador, nayib bukele

Macaristan Başbakanı Orban: Trump güzel bir zafere doğru ilerliyor

10:46 06.11.2024 (güncellendi: 10:50 06.11.2024)
© Fotoğraf : Sosyal medyaMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD’den başkanlık seçimlerle ilgili gelen resmi olmayan sonuçlar bağlamında, Donald Trump’ın ‘güzel bir zafere’ doğru ilerlediğini belirtti.
Macaristan lideri Orban, sosyal medya hesabında, Trump'ın önde olduğu Michigan eyaletindeki sonuçları gösteren televizyonun yanında çektirdiği resmini paylaşarak, “Güzel bir zafere doğru” diye yazdı.
Daha önce Orban, Trump’ı arayarak ona başkanlık seçimlerinde başarılar dilediğini ve onun için dua ettiği açıklamıştı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macarlar açısından Amerikalıların Trump'ı başkan olarak seçmesinin daha iyi olacağını, ancak Budapeşte'nin ABD vatandaşlarının her türlü tercihine saygı duyacağını söylemişti.

Trump’a ilk tebrik El Salvador lideri Bukele’den geldi

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’a ilk kutlama mesajı, Orta Amerika ülkesi El Salvador’un lideri Nayib Bukele’den geldi.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X hesabında Trump’la ortak fotoğrafını paylaşarak, “Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Seçilmiş Başkanını tebrik ederiz” diye yazdı.
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
DÜNYA
Trump seçim zaferini ilan etti: 'Tarih yazdık'
09:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала