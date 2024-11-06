https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/macaristan-basbakani-orban-trump-iyi-bir-zafere-dogru-ilerliyor-1090085175.html

Macaristan Başbakanı Orban: Trump güzel bir zafere doğru ilerliyor

Macaristan Başbakanı Orban: Trump güzel bir zafere doğru ilerliyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD’den başkanlık seçimlerle ilgili gelen resmi olmayan sonuçlar bağlamında, Donald Trump’ın ‘güzel bir zafere’ doğru... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T10:46+0300

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Macaristan lideri Orban, sosyal medya hesabında, Trump'ın önde olduğu Michigan eyaletindeki sonuçları gösteren televizyonun yanında çektirdiği resmini paylaşarak, “Güzel bir zafere doğru” diye yazdı.Daha önce Orban, Trump’ı arayarak ona başkanlık seçimlerinde başarılar dilediğini ve onun için dua ettiği açıklamıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macarlar açısından Amerikalıların Trump'ı başkan olarak seçmesinin daha iyi olacağını, ancak Budapeşte'nin ABD vatandaşlarının her türlü tercihine saygı duyacağını söylemişti.Trump’a ilk tebrik El Salvador lideri Bukele’den geldiResmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’a ilk kutlama mesajı, Orta Amerika ülkesi El Salvador’un lideri Nayib Bukele’den geldi.El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X hesabında Trump’la ortak fotoğrafını paylaşarak, “Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Seçilmiş Başkanını tebrik ederiz” diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/tarihi-gunde-abd-secimlerinde-oy-verme-islemi-tamamlandi-trump-onde-goturuyor-1090080172.html

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