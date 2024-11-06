https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kvkkden-kasim-indirimleri-uyarisi-dolandiricilara-karsi-yapilmasi-gerekenler-siralandi-1090098375.html
KVKK'den 'kasım indirimleri' uyarısı: Dolandırıcılara karşı yapılması gerekenler sıralandı
KVKK'den 'kasım indirimleri' uyarısı: Dolandırıcılara karşı yapılması gerekenler sıralandı
Sputnik Türkiye
Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), kasım ayında düzenlenen indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Çevrim içi... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T14:50+0300
2024-11-06T14:50+0300
2024-11-06T14:50+0300
türkiye
indirim
alışveriş
efsane kasım indirimleri
dolandırıcılık
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KVKK, her yılın kasım ayında çeşitli isimlerle düzenlenen ve ağırlıkta internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakalarının önlenebileceğini bildirdi. Çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için uyulması gereken hususlar şunlar:Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli.İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli.Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/otv-muafiyeti-limiti-yukseltildi-sifir-otomobilde-yil-sonu-firsatlari-basladi-1090075536.html
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indirim, alışveriş, efsane kasım indirimleri, dolandırıcılık
indirim, alışveriş, efsane kasım indirimleri, dolandırıcılık
KVKK'den 'kasım indirimleri' uyarısı: Dolandırıcılara karşı yapılması gerekenler sıralandı
Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), kasım ayında düzenlenen indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için önemler tek tek sıralandı.
KVKK, her yılın kasım ayında çeşitli isimlerle düzenlenen ve ağırlıkta internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakalarının önlenebileceğini bildirdi. Çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için uyulması gereken hususlar şunlar:
Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.
Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.
Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli.
İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.
Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli.
Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.