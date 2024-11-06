https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kvkkden-kasim-indirimleri-uyarisi-dolandiricilara-karsi-yapilmasi-gerekenler-siralandi-1090098375.html

KVKK'den 'kasım indirimleri' uyarısı: Dolandırıcılara karşı yapılması gerekenler sıralandı

KVKK'den 'kasım indirimleri' uyarısı: Dolandırıcılara karşı yapılması gerekenler sıralandı

Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), kasım ayında düzenlenen indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Çevrim içi... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T14:50+0300

2024-11-06T14:50+0300

2024-11-06T14:50+0300

türkiye

indirim

alışveriş

efsane kasım indirimleri

dolandırıcılık

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KVKK, her yılın kasım ayında çeşitli isimlerle düzenlenen ve ağırlıkta internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakalarının önlenebileceğini bildirdi. Çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için uyulması gereken hususlar şunlar:Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli.İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli.Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

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Sputnik Türkiye

indirim, alışveriş, efsane kasım indirimleri, dolandırıcılık