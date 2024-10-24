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Eminönü-Mudanya feribotunda asılsız bomba ihbarı: Yolcular tahliye edildi
Eminönü-Mudanya feribotunda asılsız bomba ihbarı: Yolcular tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapan 380 yolculu feribotta bomba ihbarı sonucu tüm yolcular polis ekipleri tarafından tahliye edilerek bomba köpeği... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Eminönü-Mudanya seferini yapan feribotta asılsız bomba ihbarı yapıldı.İstanbul Eminönü'nden hareket eden 380 yolculu feribot Bursa Mudanya'ya doğru hareket halindeyken bomba ihbarı nedeniyle polis tarafından durduruldu. Yolcuların tahliyesi sonrası köpek ile arama yapan polis ekipleri feribotta bombaya rastlamadı. Polis yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. 380 yolcu 2.5 saatlik gecikme sonrası başka bir feribot ile sefere devam etti. İhbar hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/4203-sefer-sayili-ucus-5-turk-fizikcinin-hayatini-kaybettigi-sir-kaza-sabotaj-mi-1089593306.html
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eminönü-bursa seferleri, bomba ihbarı
eminönü-bursa seferleri, bomba ihbarı

Eminönü-Mudanya feribotunda asılsız bomba ihbarı: Yolcular tahliye edildi

00:50 24.10.2024
© İHA / İHA-AW314680Eminönü
Eminönü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© İHA / İHA-AW314680
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İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapan 380 yolculu feribotta bomba ihbarı sonucu tüm yolcular polis ekipleri tarafından tahliye edilerek bomba köpeği ile arama yapıldı. Ancak ihbarın asılsız olduğu anlaşılınca sefer 2.5 saatlik gecikme ile yeniden başladı.
Eminönü-Mudanya seferini yapan feribotta asılsız bomba ihbarı yapıldı.
İstanbul Eminönü'nden hareket eden 380 yolculu feribot Bursa Mudanya'ya doğru hareket halindeyken bomba ihbarı nedeniyle polis tarafından durduruldu. Yolcuların tahliyesi sonrası köpek ile arama yapan polis ekipleri feribotta bombaya rastlamadı. Polis yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. 380 yolcu 2.5 saatlik gecikme sonrası başka bir feribot ile sefere devam etti. İhbar hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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