https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/eminonu-mudanya-feribotunda-asilsiz-bomba-ihbari-yolcular-tahliye-edildi-1089594243.html

Eminönü-Mudanya feribotunda asılsız bomba ihbarı: Yolcular tahliye edildi

Eminönü-Mudanya feribotunda asılsız bomba ihbarı: Yolcular tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapan 380 yolculu feribotta bomba ihbarı sonucu tüm yolcular polis ekipleri tarafından tahliye edilerek bomba köpeği... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Eminönü-Mudanya seferini yapan feribotta asılsız bomba ihbarı yapıldı.İstanbul Eminönü'nden hareket eden 380 yolculu feribot Bursa Mudanya'ya doğru hareket halindeyken bomba ihbarı nedeniyle polis tarafından durduruldu. Yolcuların tahliyesi sonrası köpek ile arama yapan polis ekipleri feribotta bombaya rastlamadı. Polis yapılan bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı. 380 yolcu 2.5 saatlik gecikme sonrası başka bir feribot ile sefere devam etti. İhbar hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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eminönü-bursa seferleri, bomba ihbarı