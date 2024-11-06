https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/izmirde-arabali-vapur-seferlerine-zam-geldi-1090109154.html
İzmir'de arabalı vapur seferlerine zam geldi
İzmir'de arabalı vapur seferlerine zam geldi
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü işletmesine bağlı arabalı vapurlara zam yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yeni... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T19:07+0300
2024-11-06T19:07+0300
2024-11-06T19:10+0300
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İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile arabalı vapurlara yeni ulaşım tarifesi belirledi.İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arasında hizmet veren arabalı vapurlara İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile zam yaptı. 7 Kasım Perşembe günü geçerli olacak yeni fiyat tarifesinde motosiklet 50 lira, otomobil 160 lira, orta sınıf araç 300 lira, otobüs-kamyon 700 lira ve TIR bin lira olarak açıklandı.Hafta içi indirimli olacakUKOME kararı ile yeni tarifede ayrıca hafta içi belli saatlerde otomobiller için indirim uygulanacak. İzmir'de hafta içi 10.00-15.40 arası saatleri ve akşam 21.00-23.00 saatleri arası otomobiller 20 lira indirimli şekilde 140 lira olacak. Uygulama haftasonu, bayram, ve resmi tatillerde olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/izmirde-deniz-neden-kotu-kokuyor-izmir-denizindeki-kirlilik-azaldi-mi-bugune-kadar-hangi-hangi-1089755687.html
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İzmir'de arabalı vapur seferlerine zam geldi
19:07 06.11.2024 (güncellendi: 19:10 06.11.2024)
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü işletmesine bağlı arabalı vapurlara zam yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yeni düzenleme 7 Kasım Perşembe günü geçerli olacak. Hafta içi günün belli saatlerinde ise otomobiller için indirim uygulanacağı ifade edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile arabalı vapurlara yeni ulaşım tarifesi belirledi.
İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arasında hizmet veren arabalı vapurlara İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile zam yaptı. 7 Kasım Perşembe günü geçerli olacak yeni fiyat tarifesinde motosiklet 50 lira, otomobil 160 lira, orta sınıf araç 300 lira, otobüs-kamyon 700 lira ve TIR bin lira olarak açıklandı.
Hafta içi indirimli olacak
UKOME kararı ile yeni tarifede ayrıca hafta içi belli saatlerde otomobiller için indirim uygulanacak. İzmir'de hafta içi 10.00-15.40 arası saatleri ve akşam 21.00-23.00 saatleri arası otomobiller 20 lira indirimli şekilde 140 lira olacak. Uygulama haftasonu, bayram, ve resmi tatillerde olmayacak.