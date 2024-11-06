https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/izmirde-arabali-vapur-seferlerine-zam-geldi-1090109154.html

İzmir'de arabalı vapur seferlerine zam geldi

İzmir'de arabalı vapur seferlerine zam geldi

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü işletmesine bağlı arabalı vapurlara zam yaptı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yeni... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T19:07+0300

2024-11-06T19:07+0300

2024-11-06T19:10+0300

türkiye

zam

vapur

arabalı vapur

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

izmir körfezi

cemil tugay

feribot

feribot seferleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090108668_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_0e83c7663a545223b85702a9260a5f9f.jpg

İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile arabalı vapurlara yeni ulaşım tarifesi belirledi.İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arasında hizmet veren arabalı vapurlara İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile zam yaptı. 7 Kasım Perşembe günü geçerli olacak yeni fiyat tarifesinde motosiklet 50 lira, otomobil 160 lira, orta sınıf araç 300 lira, otobüs-kamyon 700 lira ve TIR bin lira olarak açıklandı.Hafta içi indirimli olacakUKOME kararı ile yeni tarifede ayrıca hafta içi belli saatlerde otomobiller için indirim uygulanacak. İzmir'de hafta içi 10.00-15.40 arası saatleri ve akşam 21.00-23.00 saatleri arası otomobiller 20 lira indirimli şekilde 140 lira olacak. Uygulama haftasonu, bayram, ve resmi tatillerde olmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/izmirde-deniz-neden-kotu-kokuyor-izmir-denizindeki-kirlilik-azaldi-mi-bugune-kadar-hangi-hangi-1089755687.html

türkiye

izmir

izmir körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir vapur ücretleri, izmir vapur saatleri, izmir ulaşım kart, izmir kent kart, izban, izmir metro