https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/izmir-buyuksehir-belediyesine-3-milyon-854-bin-liralik-cevre-cezasi-1090086489.html

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin liralık 'çevre' cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin liralık 'çevre' cezası

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de yapılan denetimlerde, atık su kirliliğine neden olduğunun ve Tire'de vahşi depolama yaptığının... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T11:12+0300

2024-11-06T11:12+0300

2024-11-06T11:15+0300

türkiye

izmir

çevre

ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındığı, analiz sonucunda atık suyun standart değerleri sağlayacak şekilde arıtılmadığının tespit edildiği ve bu nedenle 929 bin lira ceza kesildiği belirtildi.Menemen atık su arıtma tesisinin de aynı şekilde standarda uygun arıtılmayan suyu deşarj ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Tesisi işleten büyükşehir belediyesine 464 bin 585 lira ceza uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin ise atık suları hiç arıtmadan doğrudan deşarj ettiği belirlendi. İlgili kanuna istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verildi" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Tire'de vahşi depolama yapıp çöpleri açık araziye döktüğü tespit edilen büyükşehir belediyesine 1 milyon 299 bin 84 lira ceza verildiği belirtilen açıklamada, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 3 milyon 854 bin 237 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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