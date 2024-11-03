https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/polis-iki-saat-boyunca-catida-gezip-tek-tek-bacalara-bakti-kokudan-tespit-edildi-operasyon-1089972309.html
Polis iki saat boyunca çatıda gezip tek tek bacalara baktı: Kokudan tespit edildi, operasyon düzenlendi
Polis iki saat boyunca çatıda gezip tek tek bacalara baktı: Kokudan tespit edildi, operasyon düzenlendi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu imalatı yapılan evden çıkan zehir kokusu sokağı sarınca, akıl almaz bir taktik uygulayan polisi ekipleri, sokakta 2 saat... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T11:01+0300
2024-11-03T11:01+0300
2024-11-03T11:01+0300
türkiye
uyuşturucu
izmir
polis
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İzmir'de polis uyuşturucu imalatı yapanları yakalamak için farklı bir yöntem kullandı. Polis Bornova'da bulunan bir sokakta 2 saat boyunca çatı çatı gezip tek tek bacaları kontrol ederek uyuşturucu imalatı yapılan evi tespit etti.Bacadan uyuşturucu baskınıSokakta ağır bir koku olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi.Çatı çatı gezip zehir evini bacadan tespit ettilerUyanık polis ekipleri, kokunun geldiği evi tespit etmek için sokakta bulunan tüm binaların çatısına çıktı ve 2 saat boyunca tek tek bacaları kontrol etti. Yapılan çalışmalar sonucunda zehir evine ait olan bacayı çıkan kokudan tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi.Kilolarca esrar maddesi ele geçirildiAdrese operasyon düzenleyen ekipler; 2 katlı evin 4 odasında sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiğin tespit ettiler. Işıklandırma, havalandırma gibi malzemelerin bulunduğu odalarda her biri yaklaşık 2 metre boyunca 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan zehir taciri R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/icisleri-bakani-yerlikaya-temel-hedefimiz-turkiyenin-uyusturucu-icin-ulasilmaz-ve-yasakli-bolge-1089968197.html
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uyuşturucu, izmir, polis
Polis iki saat boyunca çatıda gezip tek tek bacalara baktı: Kokudan tespit edildi, operasyon düzenlendi
İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu imalatı yapılan evden çıkan zehir kokusu sokağı sarınca, akıl almaz bir taktik uygulayan polisi ekipleri, sokakta 2 saat boyunca çatı çatı gezip tek tek bacaları kontrol ederek zehir evini tespit ettiler. 2 katlı evi zehir imalathanesine çeviren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'de polis uyuşturucu imalatı yapanları yakalamak için farklı bir yöntem kullandı. Polis Bornova'da bulunan bir sokakta 2 saat boyunca çatı çatı gezip tek tek bacaları kontrol ederek uyuşturucu imalatı yapılan evi tespit etti.
Bacadan uyuşturucu baskını
Sokakta ağır bir koku olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi.
Çatı çatı gezip zehir evini bacadan tespit ettiler
Uyanık polis ekipleri, kokunun geldiği evi tespit etmek için sokakta bulunan tüm binaların çatısına çıktı ve 2 saat boyunca tek tek bacaları kontrol etti. Yapılan çalışmalar sonucunda zehir evine ait olan bacayı çıkan kokudan tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi.
Kilolarca esrar maddesi ele geçirildi
Adrese operasyon düzenleyen ekipler; 2 katlı evin 4 odasında sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiğin tespit ettiler. Işıklandırma, havalandırma gibi malzemelerin bulunduğu odalarda her biri yaklaşık 2 metre boyunca 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zehir taciri R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.