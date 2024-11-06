https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/istanbulda-yasamanin-maliyeti-ayda-73-bin-lirayi-gecti-1090089552.html
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ayda 73 bin lirayı geçti
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ayda 73 bin lirayı geçti
Sputnik Türkiye
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşamanın maliyetini hesapladı ve ekim 2024 verilerine göre 73 bin 739 lira olarak açıkladı. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T11:50+0300
2024-11-06T11:50+0300
2024-11-06T11:50+0300
ekonomi
istanbul planlama ajansı (ipa)
istanbul
ekonomi
enflasyon
bebek bezi
tuvalet kağıdı
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ekim 2024 verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 73 bin 739 lira.Buna göre ekim 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,23 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,46 oranında arttı. Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2.308 lira artarak 73 bin 739 lira oldu. Son 6 ayın en düşük aylık artışı görülürken, yıllık artış geçen aya göre yükseliş gösterdi. Eylülde yıllık bazda artış yüzde 60,30 olmuştu.Tuvalet kağıdında artış yüzde 112.7'yi buldu2023 yılı ocak ayında İstanbul’da yaşamanın maliyeti 29 bin 429 TL olurken, 2024 Ocak ayında 53 bin 58 TL olarak hesaplanmıştı. İTO'nun açıkladığı İstanbul fiyatları baz alınan Ücretliler Geçinme Endeksi ekm ayında yüzde 59,10 olmuştu. Temel tüketim maddelerinden bebek mamasında yıllık bazda artış yüzde 58,92 olurken, tuvalet kağıdının yıllık artışı yüzde 112,70 oldu
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ipa, ipa 2024 ekim, ipa istanbul yaşam maliyeti 2024, ipa istanbul yaşam maliyeti ekim 2024
ipa, ipa 2024 ekim, ipa istanbul yaşam maliyeti 2024, ipa istanbul yaşam maliyeti ekim 2024
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ayda 73 bin lirayı geçti
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşamanın maliyetini hesapladı ve ekim 2024 verilerine göre 73 bin 739 lira olarak açıkladı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ekim 2024 verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 73 bin 739 lira.Buna göre ekim 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,23 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,46 oranında arttı.
Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2.308 lira artarak 73 bin 739 lira oldu. Son 6 ayın en düşük aylık artışı görülürken, yıllık artış geçen aya göre yükseliş gösterdi. Eylülde yıllık bazda artış yüzde 60,30 olmuştu.
Tuvalet kağıdında artış yüzde 112.7'yi buldu
2023 yılı ocak ayında İstanbul’da yaşamanın maliyeti 29 bin 429 TL olurken, 2024 Ocak ayında 53 bin 58 TL olarak hesaplanmıştı. İTO'nun açıkladığı İstanbul fiyatları baz alınan Ücretliler Geçinme Endeksi ekm ayında yüzde 59,10 olmuştu. Temel tüketim maddelerinden bebek mamasında yıllık bazda artış yüzde 58,92 olurken, tuvalet kağıdının yıllık artışı yüzde 112,70 oldu