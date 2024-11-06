https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/istanbulda-yasamanin-maliyeti-ayda-73-bin-lirayi-gecti-1090089552.html

İstanbul'da yaşamanın maliyeti ayda 73 bin lirayı geçti

İstanbul'da yaşamanın maliyeti ayda 73 bin lirayı geçti

Sputnik Türkiye

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşamanın maliyetini hesapladı ve ekim 2024 verilerine göre 73 bin 739 lira olarak açıkladı. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-06T11:50+0300

2024-11-06T11:50+0300

ekonomi

istanbul planlama ajansı (ipa)

istanbul

ekonomi

enflasyon

bebek bezi

tuvalet kağıdı

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İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ekim 2024 verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 73 bin 739 lira.Buna göre ekim 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,23 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,46 oranında arttı. Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2.308 lira artarak 73 bin 739 lira oldu. Son 6 ayın en düşük aylık artışı görülürken, yıllık artış geçen aya göre yükseliş gösterdi. Eylülde yıllık bazda artış yüzde 60,30 olmuştu.Tuvalet kağıdında artış yüzde 112.7'yi buldu2023 yılı ocak ayında İstanbul’da yaşamanın maliyeti 29 bin 429 TL olurken, 2024 Ocak ayında 53 bin 58 TL olarak hesaplanmıştı. İTO'nun açıkladığı İstanbul fiyatları baz alınan Ücretliler Geçinme Endeksi ekm ayında yüzde 59,10 olmuştu. Temel tüketim maddelerinden bebek mamasında yıllık bazda artış yüzde 58,92 olurken, tuvalet kağıdının yıllık artışı yüzde 112,70 oldu

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