https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ibbnin-sirketi-ipa-chp-genel-merkezinde-calisanlar-ve-yoneticiler-ile-mulakat-gerceklestirdi-1088237045.html

İBB’nin şirketi İPA, CHP Genel Merkezi’nde çalışanlar ve yöneticiler ile mülakat gerçekleştirdi

İBB’nin şirketi İPA, CHP Genel Merkezi’nde çalışanlar ve yöneticiler ile mülakat gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyük Şehir Belediye’ne ait olan İPA Stratejik Danışmanlık Anonim Şirketi CHP Genel Merkezi’nde çalışma başlattı. 3 kişilik ekip yöneticiler ve... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T11:40+0300

2024-09-20T11:40+0300

2024-09-20T11:40+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

chp genel merkezi

özgür özel

selin sayek böke

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi çalışanları ile bir araya geldiği toplantılarda bir insan kaynakları firmasının personel ile görüşerek genel merkezde verimliliği artırmaya yönelik çalışma yürütüleceğini açıklamıştı. Özgür Özel bu çalışma sonrasında bazı personel ile yolların ayrılabileceğini de personele duyurmuştu.Bu kapsamda CHP Genel Merkezi’nde iki gündür çalışma yürütülüyor. Genel Merkez çalışanlarını performansının değerlendirilmesi için ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin sahibi olduğu İPA Stratejik Danışmanlık Anonim Şirketi seçildi.Genel Sekreter Selin Sayek Böke koordinasyonunda yapılan çalışmada İPA yöneticilerinden oluşan 3 kişilik bir ekip iki gündür CHP Genel Merkezi’ne geldi. Çalışma kapsamında IPA yöneticileri ilk olarak genel başkan yardımcıları ile görüme yaparak birimlerin çalışma yöntemlerine ilişkin bilgi aldığı ifade edildi.Yöneticilerden son İstanbul planlama ajansı ekibi CHP Çalışanları ile de görüşerek isleyiş hakkında bilgi aldı. Daha önce IPA ekibinin tüm çalışanlar ile tek tek görüşmesi planlanmıştı, fakat çalışan sayısının fazlalığı nedeni ile her birimden bir temsilci IPA yetkilileri ile görüşerek kendi birimlerine ilişkin çalışma şeklini ve sorunlarını aktardığı belirtildi.Alınan bilgiliye göre IPA yaptığı görüşmeler kapsamında bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak. Bu kapsamda birimlerin daha verimli çalışması için atılacak adımlar belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ozgur-ozel-chp-gelince-10-yilin-sonunda-bir-litre-raki-140-lira-olacak-1088121933.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp genel merkezi, özgür özel, selin sayek böke, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)