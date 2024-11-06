https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/istanbula-su-saglayan-barajda-kuraklik-alarmi-sadece-yuzde-8-1090081098.html

İstanbul'a su sağlayan barajda kuraklık alarmı: Sadece yüzde 8

İstanbul'a su sağlayan barajda kuraklık alarmı: Sadece yüzde 8

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü. Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T09:58+0300

2024-11-06T09:58+0300

2024-11-06T10:11+0300

türkiye

baraj

kuraklık

istanbul

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İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/meteorolojiden-kritik-saganak-uyarisi-polar-vortex-sisteminin-bozulmasi-ulkemizi-etkileyebilir-1090076333.html

türkiye

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baraj, kuraklık, istanbul