https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/istanbula-su-saglayan-barajda-kuraklik-alarmi-sadece-yuzde-8-1090081098.html
İstanbul'a su sağlayan barajda kuraklık alarmı: Sadece yüzde 8
İstanbul'a su sağlayan barajda kuraklık alarmı: Sadece yüzde 8
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü. Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T09:58+0300
2024-11-06T09:58+0300
2024-11-06T10:11+0300
türkiye
baraj
kuraklık
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090082223_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5fdcdf6c4d40e8fcd6889670eacdc504.jpg
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/meteorolojiden-kritik-saganak-uyarisi-polar-vortex-sisteminin-bozulmasi-ulkemizi-etkileyebilir-1090076333.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090082223_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2aa08bb4f703d678fa27147ec95b6df7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
baraj, kuraklık, istanbul
baraj, kuraklık, istanbul
İstanbul'a su sağlayan barajda kuraklık alarmı: Sadece yüzde 8
09:58 06.11.2024 (güncellendi: 10:11 06.11.2024)
Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü. Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.
Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.