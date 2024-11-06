https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/israilin-yeni-savunma-bakanindan-ilk-aciklama-1090069045.html

İsrail'in yeni Savunma Bakanı'ndan ilk açıklama

İsrail'in yeni Savunma Bakanı'ndan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Netanyahu'nun kararıyla görevden alınan Savunma Bakanı Gallant'ın yerine gelen Israel Katz hedeflerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T00:19+0300

2024-11-06T00:19+0300

2024-11-06T00:21+0300

dünya

israil

israel katz

yoav gallant

benyamin netanyahu

savunma bakanı

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yeni görevindeki ilk açıklamasında savaş hedeflerine değindi. Savaşın ana hedeflerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin kurtarılmasının yanı sıra Hamas’ın ve Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması olduğunu ifade eden Katz açıklamasında, “Bu sorumluluğu, İsrail ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik bir görev duygusuyla ve kutsal bir korkuyla kabul ediyorum. Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atama konusunda bana duyduğu güven için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/netanyahu-israil-savunma-bakani-gallanti-gorevden-aldi-1090064915.html

israil

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israil, israel katz, yoav gallant, benyamin netanyahu, savunma bakanı