https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/israilin-yeni-savunma-bakanindan-ilk-aciklama-1090069045.html
İsrail'in yeni Savunma Bakanı'ndan ilk açıklama
İsrail'in yeni Savunma Bakanı'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Netanyahu'nun kararıyla görevden alınan Savunma Bakanı Gallant'ın yerine gelen Israel Katz hedeflerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T00:19+0300
2024-11-06T00:19+0300
2024-11-06T00:21+0300
dünya
israil
israel katz
yoav gallant
benyamin netanyahu
savunma bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31afe7a918576a12b466588562318f3e.jpg
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yeni görevindeki ilk açıklamasında savaş hedeflerine değindi. Savaşın ana hedeflerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin kurtarılmasının yanı sıra Hamas’ın ve Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması olduğunu ifade eden Katz açıklamasında, “Bu sorumluluğu, İsrail ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik bir görev duygusuyla ve kutsal bir korkuyla kabul ediyorum. Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atama konusunda bana duyduğu güven için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/netanyahu-israil-savunma-bakani-gallanti-gorevden-aldi-1090064915.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec21af983683459afdd9fdb5fd4886af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israel katz, yoav gallant, benyamin netanyahu, savunma bakanı
israil, israel katz, yoav gallant, benyamin netanyahu, savunma bakanı
İsrail'in yeni Savunma Bakanı'ndan ilk açıklama
00:19 06.11.2024 (güncellendi: 00:21 06.11.2024)
Netanyahu'nun kararıyla görevden alınan Savunma Bakanı Gallant'ın yerine gelen Israel Katz hedeflerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin kurtarılması ve Hamas’ın, Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması olduğunu söyledi. Katz İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da teşekkür etti.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yeni görevindeki ilk açıklamasında savaş hedeflerine değindi. Savaşın ana hedeflerinin Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin kurtarılmasının yanı sıra Hamas’ın ve Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması olduğunu ifade eden Katz açıklamasında, “Bu sorumluluğu, İsrail ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik bir görev duygusuyla ve kutsal bir korkuyla kabul ediyorum. Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atama konusunda bana duyduğu güven için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Güvenlik sistemini düşmanlarımıza karşı zafere taşımak ve savaşın hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışacağız. En önemli görev olarak kaçırılanların geri dönüşü, Gazze'de Hamas'ın yok edilmesi, Lübnan'da Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın saldırganlığının engellenmesi ve Kuzey ile Güney sakinlerinin güven içinde evlerine dönmesi.