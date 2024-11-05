https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/savunma-bakani-gallantin-gorevden-alinmasi-sonrasi-israilliler-sokaga-cikti-1090067894.html
Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması sonrası İsrailliler sokağa çıktı
Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması sonrası İsrailliler sokağa çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almasının ardından İsrail'de halk sokaklara döküldü. Netanyahu'nun kararı sonrası muhalefet... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T23:11+0300
2024-11-05T23:11+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı ataması İsrail'de muhalefet tarafında tepkiye neden oldu.Muhalefetin halkı sokaklara çıkmaya davet etmesi sonrası başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve bazı şehirlerden de protesto düzenlendiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.Netanyahu'nun kararını memnuniyetle karşılayan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Gallant'ın Savunma Bakanı olması durumunda 'mutlak zafer elde etmenin mümkün olmadığını' iddia etmişti.Muhalefetse Gallant'ın görevden alınmasını kınarken, Demokrat Parti Genel Başkanı Yair Golan halkı protesto için sokaklara çıkmaya davet etti.Netanyahu, 2023'te de Gallant'ı görevden almaya çalışmış ancak sokak protestoları sonrası geri adım atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/netanyahu-israil-savunma-bakani-gallanti-gorevden-aldi-1090064915.html
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yoav gallant, israil, protesto, benyamin netanyahu
yoav gallant, israil, protesto, benyamin netanyahu
Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması sonrası İsrailliler sokağa çıktı
23:11 05.11.2024 (güncellendi: 23:17 05.11.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almasının ardından İsrail'de halk sokaklara döküldü. Netanyahu'nun kararı sonrası muhalefet protesto çağrısında bulunmuştu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı ataması İsrail'de muhalefet tarafında tepkiye neden oldu.
Muhalefetin halkı sokaklara çıkmaya davet etmesi sonrası başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.
Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve bazı şehirlerden de protesto düzenlendiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Netanyahu'nun kararını memnuniyetle karşılayan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Gallant'ın Savunma Bakanı olması durumunda 'mutlak zafer elde etmenin mümkün olmadığını' iddia etmişti.
Muhalefetse Gallant'ın görevden alınmasını kınarken, Demokrat Parti Genel Başkanı Yair Golan halkı protesto için sokaklara çıkmaya davet etti.
Netanyahu, 2023'te de Gallant'ı görevden almaya çalışmış ancak sokak protestoları sonrası geri adım atmıştı.