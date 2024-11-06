https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/dubai-cikolatasi-calip-aldigi-sakizi-kredi-kartiyla-odedi-ihbar-uzerine-inceleme-baslatildi-1090109922.html
Dubai çikolatası çalıp, aldığı sakızı kredi kartıyla ödedi: İhbar üzerine inceleme başlatıldı
Dubai çikolatası çalıp, aldığı sakızı kredi kartıyla ödedi: İhbar üzerine inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki markete kaskıyla gelen bir erkek raflardaki dubai çikolatalarından birini cebine attı. Şüpheli ardından marketten bir... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T19:36+0300
2024-11-06T19:36+0300
2024-11-06T19:36+0300
türkiye
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aksaray
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Aksaray'da Şamlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna plakasız motosikletiyle gelen bir erkek markete girip market raflarını bir süre inceledikten sonra bir adet dubai çikolatasını cebine koydu. Kasaya doğru giden şahıs aldığı sakızın ücretini kredi kartıyla ödedikten sonra marketten ayıldı.Kasklı ve plakasız motosikletli adamın hareketlerini şüpheli bulan market çalışanı güvenlik kamerasını izledikten sonra dubai çikolatası hırsızlığını polise ihbar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sef-somer-sivrioglu-dubai-cikolatasini-reddetti-masterchefte-asla-yapilmayacak-1090101620.html
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dubai çikolatası çaldı, dubai çikolatası hırsızlık, dubai çikolatası bezelye, dubai çikolatası tarifi
dubai çikolatası çaldı, dubai çikolatası hırsızlık, dubai çikolatası bezelye, dubai çikolatası tarifi
Dubai çikolatası çalıp, aldığı sakızı kredi kartıyla ödedi: İhbar üzerine inceleme başlatıldı
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki markete kaskıyla gelen bir erkek raflardaki dubai çikolatalarından birini cebine attı. Şüpheli ardından marketten bir sakız alıp ödemeyi kredi kartıyla yaptıktan sonra çıkıp gitti. Yapılan ihbar üzerine de inceleme başlatıldı.
Aksaray'da Şamlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna plakasız motosikletiyle gelen bir erkek markete girip market raflarını bir süre inceledikten sonra bir adet dubai çikolatasını cebine koydu.
Kasaya doğru giden şahıs aldığı sakızın ücretini kredi kartıyla ödedikten sonra marketten ayıldı.
Kasklı ve plakasız motosikletli adamın hareketlerini şüpheli bulan market çalışanı güvenlik kamerasını izledikten sonra dubai çikolatası hırsızlığını polise ihbar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.