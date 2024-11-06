https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/dubai-cikolatasi-calip-aldigi-sakizi-kredi-kartiyla-odedi-ihbar-uzerine-inceleme-baslatildi-1090109922.html

Dubai çikolatası çalıp, aldığı sakızı kredi kartıyla ödedi: İhbar üzerine inceleme başlatıldı

Dubai çikolatası çalıp, aldığı sakızı kredi kartıyla ödedi: İhbar üzerine inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki markete kaskıyla gelen bir erkek raflardaki dubai çikolatalarından birini cebine attı. Şüpheli ardından marketten bir... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T19:36+0300

2024-11-06T19:36+0300

2024-11-06T19:36+0300

türkiye

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aksaray

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Aksaray'da Şamlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna plakasız motosikletiyle gelen bir erkek markete girip market raflarını bir süre inceledikten sonra bir adet dubai çikolatasını cebine koydu. Kasaya doğru giden şahıs aldığı sakızın ücretini kredi kartıyla ödedikten sonra marketten ayıldı.Kasklı ve plakasız motosikletli adamın hareketlerini şüpheli bulan market çalışanı güvenlik kamerasını izledikten sonra dubai çikolatası hırsızlığını polise ihbar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sef-somer-sivrioglu-dubai-cikolatasini-reddetti-masterchefte-asla-yapilmayacak-1090101620.html

türkiye

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