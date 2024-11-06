https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/dso-ingilteredeki-maymun-cicegi-vakalari-afrika-disinda-ve-avrupada-gorulen-ilk-vakalar-1090069517.html

DSÖ: İngiltere'deki maymun çiçeği vakaları Afrika dışında ve Avrupa'da görülen ilk vakalar

DSÖ: İngiltere'deki maymun çiçeği vakaları Afrika dışında ve Avrupa'da görülen ilk vakalar

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen yeni Clade Ib adlı maymun çiçeği virüsünün ilk kez Avrupa'da görüldüğünü ve Afrika dışında... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T00:37+0300

2024-11-06T00:37+0300

2024-11-06T00:38+0300

dünya

ingiltere

birleşik krallık

maymun çiçeği virüsü

dünya sağlık örgütü (dsö)

dünya sağlık örgütü (who)

dsö

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Daha önce Birleşik Krallık Sağlık Koruma Ajansı (UKHSA) Birleşik Krallık'ta iki yeni maymun çiçeği vakasının daha tespit edildiğini açıklamıştı. Ekim ayının sonlarında Ajans, Londra'da Afrika ülkelerine yapılan bir seyahatin ardından tespit edilen ilk vakayı bildirerek bu konuda ilk adımı atmıştı.Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık, Clade Ib adlı maymun çiçeği virüsü ile iki yeni vaka onayladı. Virüse yakalan her iki hastanın da birkaç Afrika ülkesini ziyaret ettikten sonra test sonucu pozitif olan bir kişi ile aynı evde yaşadığı ortaya çıktı. Bu durum, Avrupa Bölgesi'nde Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaydedilen Clade Ib maymun çiçeği virüsünün ilk yerel vakaları ve ayrıca ağustos 2024'ten bu yana Afrika dışında tespit edilen ilk vakalar olma özelliği taşımaktadır" denildi.Dünya Sağlık Örgütü ayrıca ülkeleri hastalığın yayılmasını hızlı bir şekilde kontrol etme konusunda hazırlıklı olma çağrısında bulundu.Ağustos ayı sonlarında, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede yeni bir maymun çiçeği virüsünün ortaya çıkma ve yayılma olasılığına karşı hazırlık yaptıklarını bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'daki maymun çiçeği salgınını uluslararası halk sağlığı açısından acil bir durum olarak ilan etmişti.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 13 Ağustos'ta kıtada yayılan maymun çiçeği salgını nedeniyle bir halk sağlığı acil durumu ilan etmiş ve uluslararası toplumu yaklaşık 2 milyon doz aşı toplama konusunda yardım etmeye çağırmıştı.

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ingiltere

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ingiltere, birleşik krallık, maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), dsö