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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü?
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da M Çiçeği virüsü taşıdığına dair sosyal medyada paylaşım yapan yabancı uyruklu bir kişiyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü resmi açıklama yaptı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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istanbul il sağlık müdürlüğü
maymun çiçeği virüsü
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada M çiçeği virüsü (mpox) olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılan yabancı uyruklu bir kişide hastalık bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. 'Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin' uyarısıKişinin sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kongoda-m-cicegi-virusu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-610a-yukseldi-1087411451.html
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istanbul, istanbul il sağlık müdürlüğü, maymun çiçeği virüsü
istanbul, istanbul il sağlık müdürlüğü, maymun çiçeği virüsü

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü?

12:23 11.09.2024 (güncellendi: 12:38 11.09.2024)
© İHA / İHA-AW681728 maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA / İHA-AW681728
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İstanbul'da M Çiçeği virüsü taşıdığına dair sosyal medyada paylaşım yapan yabancı uyruklu bir kişiyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü resmi açıklama yaptı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada M çiçeği virüsü (mpox) olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılan yabancı uyruklu bir kişide hastalık bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

'Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin' uyarısı

Kişinin sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.
Avrupa'da yayılan maymun çiçeği virüsü vakaları ABD'ye de sıçradı. Massachusetts'li bir kişiye Kanada'ya seyahat ettikten sonra hastalık teşhisi konuldu. İngiltere'de de 2 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 9'a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
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