https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/istanbulda-m-cicegi-panigi-yasandi-istanbul-il-saglik-mudurlugu-aciklama-yapti-1087900778.html

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da M Çiçeği virüsü taşıdığına dair sosyal medyada paylaşım yapan yabancı uyruklu bir kişiyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü resmi açıklama yaptı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T12:23+0300

2024-09-11T12:23+0300

2024-09-11T12:38+0300

yaşam

istanbul

istanbul il sağlık müdürlüğü

maymun çiçeği virüsü

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada M çiçeği virüsü (mpox) olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılan yabancı uyruklu bir kişide hastalık bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. 'Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin' uyarısıKişinin sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kongoda-m-cicegi-virusu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-610a-yukseldi-1087411451.html

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istanbul, istanbul il sağlık müdürlüğü, maymun çiçeği virüsü