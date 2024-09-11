https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/istanbulda-m-cicegi-panigi-yasandi-istanbul-il-saglik-mudurlugu-aciklama-yapti-1087900778.html
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü?
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da M Çiçeği virüsü taşıdığına dair sosyal medyada paylaşım yapan yabancı uyruklu bir kişiyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü resmi açıklama yaptı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:23+0300
2024-09-11T12:23+0300
2024-09-11T12:38+0300
yaşam
istanbul
istanbul il sağlık müdürlüğü
maymun çiçeği virüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_987e7040e64f77e0663bb1e57f28e984.jpg
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada M çiçeği virüsü (mpox) olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılan yabancı uyruklu bir kişide hastalık bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. 'Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin' uyarısıKişinin sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kongoda-m-cicegi-virusu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-610a-yukseldi-1087411451.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_777199a41ca51f1ead16e761c10285e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, istanbul il sağlık müdürlüğü, maymun çiçeği virüsü
istanbul, istanbul il sağlık müdürlüğü, maymun çiçeği virüsü
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Maymun çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü?
12:23 11.09.2024 (güncellendi: 12:38 11.09.2024)
İstanbul'da M Çiçeği virüsü taşıdığına dair sosyal medyada paylaşım yapan yabancı uyruklu bir kişiyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü resmi açıklama yaptı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada M çiçeği virüsü (mpox) olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılan yabancı uyruklu bir kişide hastalık bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.
'Kaynağı belirsiz haberlere itibar etmeyin' uyarısı
Kişinin sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.