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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'da mevkidaşı ile buluşacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'da mevkidaşı ile buluşacak
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in daveti üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'ı ziyaret edecek. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T13:17+0300
2024-11-06T13:17+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in daveti üzerine 8 Kasım'da bu ülkeyi ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında Yunan mevkidaşı ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ele alınacak, gelecek yılın başlarında Ankara’da yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek.Ortak eylem planları toplantılarının tarihleri ele alınacakGörüşmeler neticesinde, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.Karşılıklı görüşmeler ivme kazandıTürkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve meselelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla YDİK, "Siyasi Diyalog", "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" ve "Güven Artırıcı Önlemler" gibi çeşitli mekanizmalar bulunurken, bu çerçevede temaslar devam ediyor. İki ülke arasında son iki yılda ilişkilerde olumlu yönde ivme yaşanıyor.YDİK 5. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023’te Atina'da düzenlenmişti. Toplantıda, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’nin yanı sıra, çeşitli alanlarda toplam 15 anlaşma, protokol, mutabakat zaptı, niyet beyanı ve ortak açıklama imzalanmıştı.Kısa bir süre sonra ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, 13 Mayıs'ta Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan’ın Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile yakın bir çalışma ilişkisi mevcut.Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, 5 Eylül 2023’te Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmiş, iki bakan çeşitli uluslararası toplantılarda da birçok kez bir araya gelmişti.İki ülke arasında ticaret hacminde rekor kırılmıştıTürkiye-Yunanistan arasındaki ticaret hacminde 2023'te 5,8 milyar dolar ile yeni bir rekor kırılırken, bu yılın sonunda bu rakamın 6 milyar dolara çıkması bekleniyor.İki ülke liderleri tarafından belirlenen, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor. Ulaştırma ve turizm alanlarında da ilişkiler gelişirken, ilgili bakanların kasım ve aralık aylarında İstanbul ve Atina’da denizcilik ve turizm konulu toplantılar vesilesiyle bir araya gelmeleri öngörülüyor.Ulaştırma bakımından ayrıca, İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprü inşasına gelecek dönemde başlanması bekleniyor. Turizm bağlamında ise Türkiye’ye yakın Yunan adalarına bu yıl başlatılan kapıda vize uygulaması, kazan-kazan yaklaşımının güzel bir örneğini oluşturuyor.Türkiye, iki ülke arasında önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Ege sorunlarının birbiriyle bağlantılı olduğu ve bir bütün halinde ele alınması gerektiği yönündeki tutumunu ve bu doğrultuda görüşmelere hazır olduğunu Yunan tarafına her fırsatta hatırlatıyor.Bu bağlamda Türkiye, Atina Bildirgesi’nin de lafzı ve ruhuna uygun şekilde, söylemde ve sahada provokasyonlardan uzak durulmasına yönelik beklentisini Yunan tarafına iletmeyi sürdürüyor.Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki mevcut olumlu ivmenin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın (BTTA) ve Selanik, Rodos ve İstanköy’deki Türk soydaşlarının durumuna da yansıması ile Türk azınlığa ve soydaşlara yönelik hak ihlallerinin sona ermesi yönündeki Türk tarafının beklentisi de Yunan tarafına iletilmeye devam ediliyor.
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'da mevkidaşı ile buluşacak

13:17 06.11.2024
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in daveti üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Kasım'da Yunanistan'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in daveti üzerine 8 Kasım'da bu ülkeyi ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında Yunan mevkidaşı ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ele alınacak, gelecek yılın başlarında Ankara’da yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek.

Ortak eylem planları toplantılarının tarihleri ele alınacak

Görüşmeler neticesinde, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.

Karşılıklı görüşmeler ivme kazandı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve meselelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla YDİK, "Siyasi Diyalog", "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" ve "Güven Artırıcı Önlemler" gibi çeşitli mekanizmalar bulunurken, bu çerçevede temaslar devam ediyor. İki ülke arasında son iki yılda ilişkilerde olumlu yönde ivme yaşanıyor.
YDİK 5. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023’te Atina'da düzenlenmişti. Toplantıda, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’nin yanı sıra, çeşitli alanlarda toplam 15 anlaşma, protokol, mutabakat zaptı, niyet beyanı ve ortak açıklama imzalanmıştı.
Kısa bir süre sonra ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, 13 Mayıs'ta Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan’ın Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile yakın bir çalışma ilişkisi mevcut.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, 5 Eylül 2023’te Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmiş, iki bakan çeşitli uluslararası toplantılarda da birçok kez bir araya gelmişti.

İki ülke arasında ticaret hacminde rekor kırılmıştı

Türkiye-Yunanistan arasındaki ticaret hacminde 2023'te 5,8 milyar dolar ile yeni bir rekor kırılırken, bu yılın sonunda bu rakamın 6 milyar dolara çıkması bekleniyor.
İki ülke liderleri tarafından belirlenen, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor. Ulaştırma ve turizm alanlarında da ilişkiler gelişirken, ilgili bakanların kasım ve aralık aylarında İstanbul ve Atina’da denizcilik ve turizm konulu toplantılar vesilesiyle bir araya gelmeleri öngörülüyor.
Ulaştırma bakımından ayrıca, İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprü inşasına gelecek dönemde başlanması bekleniyor. Turizm bağlamında ise Türkiye’ye yakın Yunan adalarına bu yıl başlatılan kapıda vize uygulaması, kazan-kazan yaklaşımının güzel bir örneğini oluşturuyor.
Türkiye, iki ülke arasında önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Ege sorunlarının birbiriyle bağlantılı olduğu ve bir bütün halinde ele alınması gerektiği yönündeki tutumunu ve bu doğrultuda görüşmelere hazır olduğunu Yunan tarafına her fırsatta hatırlatıyor.
Bu bağlamda Türkiye, Atina Bildirgesi’nin de lafzı ve ruhuna uygun şekilde, söylemde ve sahada provokasyonlardan uzak durulmasına yönelik beklentisini Yunan tarafına iletmeyi sürdürüyor.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki mevcut olumlu ivmenin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın (BTTA) ve Selanik, Rodos ve İstanköy’deki Türk soydaşlarının durumuna da yansıması ile Türk azınlığa ve soydaşlara yönelik hak ihlallerinin sona ermesi yönündeki Türk tarafının beklentisi de Yunan tarafına iletilmeye devam ediliyor.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
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