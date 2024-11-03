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Dışişleri Bakanı Fidan: Normalleşmeye Esad hazır değil
Dışişleri Bakanı Fidan: Normalleşmeye Esad hazır değil
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazeteci Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Fidan "Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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politika
hande fırat
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suriye'nin adımları konusunda son durumu değerlendirdi. Gazeteci Hande Fırat'a değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan "Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil." dedi.Bakan Fidan'dan Suriye yorumu: Temas ve konuşma ayrı yöntemlerdirHürriyet gazetesi Hande Fırat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuştu. Bakan Fidan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair değerlendirmelerini aktaran Hande Fırat, Bakan Fidan'ın aktardığı notları şu şekilde yazdı:
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Dışişleri Bakanı Fidan: Normalleşmeye Esad hazır değil

10:20 03.11.2024
© Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazeteci Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Fidan "Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suriye'nin adımları konusunda son durumu değerlendirdi. Gazeteci Hande Fırat'a değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan "Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil." dedi.

Bakan Fidan'dan Suriye yorumu: Temas ve konuşma ayrı yöntemlerdir

Hürriyet gazetesi Hande Fırat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile konuştu. Bakan Fidan Türkiye-Suriye ilişkilerine dair değerlendirmelerini aktaran Hande Fırat, Bakan Fidan'ın aktardığı notları şu şekilde yazdı:
"Temas ve konuşma ayrı yöntemlerdir. Suriye açısından, sahici bir konuşma Suriyeli muhaliflerle olmalı. Bizim temennimiz, Esad’ın kendi muhalefeti ile anlaşması. Ancak anladığımız kadarıyla kendisi ve ortakları, muhalefetle anlaşmaya ve büyük bir normalleşmeye hazır değil. Şu an itibarıyla, Esad ve ortakları belli sorunları çözmeye pek hazır görünmüyorlar. İsrail’in Suriye’ye saldırıları artıyor. Terör örgütü ve diğer unsurların bu kaos ortamından istifade etmeye kalkması, Suriye’yi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebilir. Bunu kimse istemez.”
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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Abdulkadir Selvi: İsrail, Suriye’de tampon bölge kurmayı planlıyor
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