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Cumhurbaşkanı danışmanı diye kendilerini tanıttılar: İş bulma vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar
Cumhurbaşkanı danışmanı diye kendilerini tanıttılar: İş bulma vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar
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Kendilerini devlet dairelerinde ve MİT'te görevli olarak tanıtarak beş kişiyi 'iş bulma' vaadiyle kandıran çetenin 1 milyon 800 bin liralık vurgun yaptığı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T15:20+0300
2024-11-06T15:20+0300
türkiye
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nitelikli dolandırıcılık
iş vaadiyle dolandırıcılık
sahte kimlik
cumhurbaşkanlığı
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Antalya, İstanbul ve Ankara'da kendilerini Cumhurbaşkanlığı ve MİT'te üst düzey görevli olarak tanıtan ve iş bulma vaadiyle insanları 1 milyon 800 bin lira dolandıran dört kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini Cumhurbaşkanlığında saha irtibat görevlisi, Cumhurbaşkanı danışmanı, MİT Başkanlığında ve devlet dairelerinde yetkili ve makam sahibi kişiler olarak tanıtarak, kurumlarda “işe alma” vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Antalya merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Sahte kimlik kartları ele geçirildiEkipler; E.E., F.T., R.K. ve A.Y. isimli şüphelileri yakalarken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adlarına düzenlenmiş Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Saha İstihbarat ve Tedarik kimlik kartı, Doğu Türkistan Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu kimlik kartı, farklı ülkelere ait misyon kartları ile 1 adet kuru sıkı tabanca, cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi.Toplamda 5 kişiyi 1 milyon 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sahte-kiralik-ev-ilaniyla-9-ilde-dolandiricilik-emlakcilarin-uyelik-bilgilerini-ele-gecirdiler-1090028385.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, iş vaadiyle dolandırıcılık, sahte kimlik, cumhurbaşkanlığı, mit
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, iş vaadiyle dolandırıcılık, sahte kimlik, cumhurbaşkanlığı, mit

Cumhurbaşkanı danışmanı diye kendilerini tanıttılar: İş bulma vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar

15:20 06.11.2024
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA
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Kendilerini devlet dairelerinde ve MİT'te görevli olarak tanıtarak beş kişiyi 'iş bulma' vaadiyle kandıran çetenin 1 milyon 800 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
Antalya, İstanbul ve Ankara'da kendilerini Cumhurbaşkanlığı ve MİT'te üst düzey görevli olarak tanıtan ve iş bulma vaadiyle insanları 1 milyon 800 bin lira dolandıran dört kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini Cumhurbaşkanlığında saha irtibat görevlisi, Cumhurbaşkanı danışmanı, MİT Başkanlığında ve devlet dairelerinde yetkili ve makam sahibi kişiler olarak tanıtarak, kurumlarda “işe alma” vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Antalya merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Sahte kimlik kartları ele geçirildi

Ekipler; E.E., F.T., R.K. ve A.Y. isimli şüphelileri yakalarken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adlarına düzenlenmiş Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Saha İstihbarat ve Tedarik kimlik kartı, Doğu Türkistan Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu kimlik kartı, farklı ülkelere ait misyon kartları ile 1 adet kuru sıkı tabanca, cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi.
Toplamda 5 kişiyi 1 milyon 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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