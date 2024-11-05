https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sahte-kiralik-ev-ilaniyla-9-ilde-dolandiricilik-emlakcilarin-uyelik-bilgilerini-ele-gecirdiler-1090028385.html

Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler

Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler

Sputnik Türkiye

Samsun'da ünlü internet platformunda emlakçıların bilgilerini ele geçirip kullanan 2 kişi 9 ilde 20 insanı dolandırdı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T01:25+0300

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Samsun'da 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 23 yaşındaki D.A. ve 24 yaşındaki C.K. Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ş. adlı kadın Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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