Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sahte-kiralik-ev-ilaniyla-9-ilde-dolandiricilik-emlakcilarin-uyelik-bilgilerini-ele-gecirdiler-1090028385.html
Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler
Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler
Sputnik Türkiye
Samsun'da ünlü internet platformunda emlakçıların bilgilerini ele geçirip kullanan 2 kişi 9 ilde 20 insanı dolandırdı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T01:25+0300
2024-11-05T01:25+0300
türkiye
sahibinden.com
sahibinden
samsun
kiralık ev
ilan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090028228_0:0:3636:2046_1920x0_80_0_0_37ddb1de454e8d95d004fdc430b498e8.jpg
Samsun'da 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 23 yaşındaki D.A. ve 24 yaşındaki C.K. Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ş. adlı kadın Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ankarada-kamu-kurumunda-300-milyon-liralik-dolandiricilik-daire-baskani-dahil-350-kisiden-para-1089740774.html
türkiye
samsun
ilan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090028228_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_9fdd259dbdda2d468bdf9dff6bab30e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahibinden.com, sahibinden, samsun, kiralık ev, ilan
sahibinden.com, sahibinden, samsun, kiralık ev, ilan

Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler

01:25 05.11.2024
© İHA / MUHAMMER AY-AW322468Sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© İHA / MUHAMMER AY-AW322468
Abone ol
Samsun'da ünlü internet platformunda emlakçıların bilgilerini ele geçirip kullanan 2 kişi 9 ilde 20 insanı dolandırdı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
23 yaşındaki D.A. ve 24 yaşındaki C.K. Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ş. adlı kadın Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
TÜRKİYE
Ankara'da kamu kurumunda 300 milyon liralık dolandırıcılık: Daire başkanı dahil 350 kişiden para topladı
28 Ekim, 11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала