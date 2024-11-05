https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sahte-kiralik-ev-ilaniyla-9-ilde-dolandiricilik-emlakcilarin-uyelik-bilgilerini-ele-gecirdiler-1090028385.html
Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler
Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler
Sputnik Türkiye
Samsun'da ünlü internet platformunda emlakçıların bilgilerini ele geçirip kullanan 2 kişi 9 ilde 20 insanı dolandırdı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T01:25+0300
2024-11-05T01:25+0300
2024-11-05T01:25+0300
türkiye
sahibinden.com
sahibinden
samsun
kiralık ev
ilan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090028228_0:0:3636:2046_1920x0_80_0_0_37ddb1de454e8d95d004fdc430b498e8.jpg
Samsun'da 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 23 yaşındaki D.A. ve 24 yaşındaki C.K. Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ş. adlı kadın Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ankarada-kamu-kurumunda-300-milyon-liralik-dolandiricilik-daire-baskani-dahil-350-kisiden-para-1089740774.html
türkiye
samsun
ilan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090028228_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_9fdd259dbdda2d468bdf9dff6bab30e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sahibinden.com, sahibinden, samsun, kiralık ev, ilan
sahibinden.com, sahibinden, samsun, kiralık ev, ilan
Sahte 'kiralık ev' ilanıyla 9 ilde dolandırıcılık: Emlakçıların üyelik bilgilerini ele geçirdiler
Samsun'da ünlü internet platformunda emlakçıların bilgilerini ele geçirip kullanan 2 kişi 9 ilde 20 insanı dolandırdı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
23 yaşındaki D.A. ve 24 yaşındaki C.K. Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de toplam 20 kişiyi tuzağa düşürerek yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili D.A. ve C.K. ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ş. adlı kadın Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. E.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan D.A. ve C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.