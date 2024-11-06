https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/belediye-ekipleri-bile-sasirdi-eskisehirde-cop-evden-248-ton-cop-cikti-1090090082.html
Belediye ekipleri bile şaşırdı: Eskişehir'de çöp evden, 24.8 ton çöp çıktı
Belediye ekipleri bile şaşırdı: Eskişehir'de çöp evden, 24.8 ton çöp çıktı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de bir ihbarı değerlendiren belediye ekipleri gittikleri bir evden 24.8 ton çöp temizledi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T12:06+0300
2024-11-06T12:06+0300
2024-11-06T12:06+0300
yaşam
eskişehir
çöp
çöp ev
belediye
temizlik
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Eskişehir Yenibağlar Mahallesi'nde bir evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler belediyeyi arayarak ihbarda bulundu. Tepebaşı Belediyesi ekipleri geldiğinde ise 'bir çöp ev' ile karşılaştı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen ekipler, evin bahçesinde ve garajında uzun süredir beklemekte olan atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Polis nezaretinde açılan evde belediye ekipleri tarafından 24.8 ton metal hurda, kâğıt ve diğer atıklardan oluşan çöpler toplandı. Bahçedeki ve garajdaki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/-sahte-kiyma-nasil-anlasilir-mekanik-kiyma-nedir-mekanik-ayrilmis-et-hazir-kiyma-zararli-mi--1089844208.html
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eskişehir, çöp, çöp ev, belediye, temizlik
eskişehir, çöp, çöp ev, belediye, temizlik
Belediye ekipleri bile şaşırdı: Eskişehir'de çöp evden, 24.8 ton çöp çıktı
Eskişehir'de bir ihbarı değerlendiren belediye ekipleri gittikleri bir evden 24.8 ton çöp temizledi.
Eskişehir Yenibağlar Mahallesi'nde bir evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler belediyeyi arayarak ihbarda bulundu. Tepebaşı Belediyesi ekipleri geldiğinde ise 'bir çöp ev' ile karşılaştı.
İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen ekipler, evin bahçesinde ve garajında uzun süredir beklemekte olan atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Polis nezaretinde açılan evde belediye ekipleri tarafından 24.8 ton metal hurda, kâğıt ve diğer atıklardan oluşan çöpler toplandı. Bahçedeki ve garajdaki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı.