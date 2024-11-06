https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/belediye-ekipleri-bile-sasirdi-eskisehirde-cop-evden-248-ton-cop-cikti-1090090082.html

Belediye ekipleri bile şaşırdı: Eskişehir'de çöp evden, 24.8 ton çöp çıktı

Belediye ekipleri bile şaşırdı: Eskişehir'de çöp evden, 24.8 ton çöp çıktı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de bir ihbarı değerlendiren belediye ekipleri gittikleri bir evden 24.8 ton çöp temizledi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T12:06+0300

2024-11-06T12:06+0300

2024-11-06T12:06+0300

yaşam

eskişehir

çöp

çöp ev

belediye

temizlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090089926_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_7543fe588c410b006231f2bc151990c1.jpg

Eskişehir Yenibağlar Mahallesi'nde bir evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler belediyeyi arayarak ihbarda bulundu. Tepebaşı Belediyesi ekipleri geldiğinde ise 'bir çöp ev' ile karşılaştı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen ekipler, evin bahçesinde ve garajında uzun süredir beklemekte olan atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Polis nezaretinde açılan evde belediye ekipleri tarafından 24.8 ton metal hurda, kâğıt ve diğer atıklardan oluşan çöpler toplandı. Bahçedeki ve garajdaki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/-sahte-kiyma-nasil-anlasilir-mekanik-kiyma-nedir-mekanik-ayrilmis-et-hazir-kiyma-zararli-mi--1089844208.html

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir, çöp, çöp ev, belediye, temizlik