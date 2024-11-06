https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/bakanlik-paylasti-ayinin-ayna-ile-imtihani-fotokapana-yansidi-1090089096.html
Bakanlık paylaştı: Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı
Bakanlık paylaştı: Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı
Sputnik Türkiye
Ormanda aynada kendini gören ayının hareketleri fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T11:34+0300
2024-11-06T11:34+0300
2024-11-06T11:34+0300
türkiye
ayı
tarım ve orman bakanlığı
fotokapan
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı. Bakanlığın "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" ifadeleri ile paylaşılan fotokapan görüntüsünde, aynada kendini gören ayının şaşkın halleri gülümsetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/akdeniz-ve-egedeki-yaban-hayati-fotokapanlarla-goruntulendi-1083221011.html
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ayı, tarım ve orman bakanlığı, fotokapan
ayı, tarım ve orman bakanlığı, fotokapan
Bakanlık paylaştı: Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı
Ormanda aynada kendini gören ayının hareketleri fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı.
Bakanlığın "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" ifadeleri ile paylaşılan fotokapan görüntüsünde, aynada kendini gören ayının şaşkın halleri gülümsetti.