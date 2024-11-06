https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/bakanlik-paylasti-ayinin-ayna-ile-imtihani-fotokapana-yansidi-1090089096.html

Bakanlık paylaştı: Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı

Bakanlık paylaştı: Ayının ayna ile imtihanı fotokapana yansıdı

Sputnik Türkiye

Ormanda aynada kendini gören ayının hareketleri fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T11:34+0300

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2024-11-06T11:34+0300

türkiye

ayı

tarım ve orman bakanlığı

fotokapan

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından ormanda bir ayının aynada kendisini görmesi sonrası yaşadıklarını paylaştı. Bakanlığın "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" ifadeleri ile paylaşılan fotokapan görüntüsünde, aynada kendini gören ayının şaşkın halleri gülümsetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/akdeniz-ve-egedeki-yaban-hayati-fotokapanlarla-goruntulendi-1083221011.html

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ayı, tarım ve orman bakanlığı, fotokapan