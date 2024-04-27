https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/akdeniz-ve-egedeki-yaban-hayati-fotokapanlarla-goruntulendi-1083221011.html

Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Sputnik Türkiye

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kurulan fotokapanlarla, yaban hayvanların görüntüleri kaydedildi. Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T18:31+0300

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multimedya

fotokapan

yaban hayatı

yaban keçisi

vaşak

kurt

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TÜBİTAK tarafından desteklenen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kazancı Holding işbirliğiyle yürütülen "Anadolu Parsı'nın araştırılması" projesi kapsamında Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illere fotokapanlar kuruldu.Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi yansıdı.

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Sputnik Türkiye

fotokapan, yaban hayatı, yaban keçisi, vaşak, kurt, фото