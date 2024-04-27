Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kazancı Holding işbirliğiyle yürütülen "Anadolu Parsı'nın araştırılması" projesi kapsamında Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illere fotokapanlar kuruldu.Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi yansıdı.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde kurulan fotokapanlarla, yaban hayvanların görüntüleri kaydedildi. Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi yansıdı.
TÜBİTAK tarafından desteklenen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kazancı Holding işbirliğiyle yürütülen "Anadolu Parsı'nın araştırılması" projesi kapsamında Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illere fotokapanlar kuruldu.
Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi yansıdı.