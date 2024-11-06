https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-1-ocakta-geliyor-zamli-odememek-icin-tarihe-dikkat-1090093122.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 1 Ocak'ta geliyor, zamlı ödememek için tarihe dikkat

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: 1 Ocak'ta geliyor, zamlı ödememek için tarihe dikkat

Sputnik Türkiye

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork, yarı römork, motosiklet, traktör, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin muayene... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T13:34+0300

2024-11-06T13:34+0300

2024-11-06T13:36+0300

ekonomi

araç muayene

zam

araç

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Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren muayene ücretlerinde artış yaşanacak. Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı muayene ücretlerini etkileyecek. TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilen araç muayene işlemleri neticesinde otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork, yarı römork, motosiklet, traktör, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin ücretlerine 2025 yılı itibarıyla yüzde 43.93 oranında artış gelecek.2025 yılı muayene ücretleri ne kadar olacak?Zamlı muayene ücretlerinden etkilenmemek için tarihe dikkatAraç muayenesine gelecek zamdan etkilenmemek için muayene bitiş tarihi 2025 yılının ocak ayıysa 2024 yılının aralık ayına randevu alınarak zamlı tarifeden etkilenmeden muayene işlemi gerçekleştirilebilir. Muayenenin bitiş tarihi gelmeden daha önce de muayene için randevu alınıyor.Şayet araç muayenede ağır kusur nedeniyle kalırsa 1 ay içinde kusur düzeltilip yeniden ücretsiz olarak muayene tekrarı yapılıyor ve son işlem yapılan tarihten itibaren hususiyse 2 yıl, ticariyse 1 yıl muayene geçerli oluyor. Örnek vermek gerekirse 31 Aralık 2024 tarihinde araç muayeneye giriyor ve eski tarifeden yararlanarak muayene işlemi gerçekleşiyor. Araç muayeneden ağır kusur nedeniyle kalırsa 31 Ocak 2025 tarihine kadar süre veriliyor ve bu tarihe kadar ağır kusur giderilip muayene tekrarı için randevu alınıyor. 31 Ocak 2025'te muayeneden onay alıp geçen araç hususiyse 31 Ocak 2027 tarihine kadar, ticariyse 31 Ocak 2026 tarihine kadar muayenesi geçerli oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/2025-yili-arac-muayene-ucretleri-belli-oldu-1090068522.html

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