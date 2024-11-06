https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ap-uyesi-mariani-avrupa-birligi-abdye-olan-bagimliligini-yeniden-gozden-gecirmeli-1090114060.html

AP Üyesi Mariani: Avrupa Birliği ABD'ye olan bağımlılığını yeniden gözden geçirmeli

AP Üyesi Mariani: Avrupa Birliği ABD'ye olan bağımlılığını yeniden gözden geçirmeli

Sputnik Türkiye

Fransız Parlamenter Mariani yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının uluslararası ilişkileri dengeleyeceğini ve Avrupa'yı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T22:52+0300

2024-11-06T22:52+0300

2024-11-06T22:52+0300

dünya

avrupa parlamentosu

avrupa parlamentosu (ap)

thierry mariani

ab

avrupa birliği

donald trump

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Avrupa Parlamentosu Üyesi Thierry Mariani açıklamasında, ''Avrupa bu seçimi ülkelerimizin ABD'ye olan bağımlılıklarını sorgulamaları için bir fırsat olarak görmeli. Trump bizi zaten buna zorlayacağı için kendimizi ABD'nin kontrolünden kurtarmamıza, bağımsızlık ve özerklik lehine sesimizi bulmamıza izin vermelidir” diyerek Trump'ın zaferi uluslararası ilişkilerin dengelenmesini sağlayacağını dile getirdi.Fransız Parlamenter Mariani açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Trump'ın pragmatik bir dış politika izleyeceğini ve Ukrayna'daki çatışmayı çözmeye çalışacağını ifade eden Mariani sözlerini, “Trump'ın başkanlığı, uluslararası ilişkilere daha az müdahaleci, daha pragmatik bir yaklaşım ve ekonomik meselelere çok daha korumacı bir yaklaşımla damgasını vuracak" cümleleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ab-dis-politika-sefi-borrellden-trumpi-kutladigi-mesajda-guclu-ve-egemen-avrupa-vurgusu-1090111336.html

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avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), thierry mariani, ab, avrupa birliği, donald trump