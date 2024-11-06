https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ap-uyesi-mariani-avrupa-birligi-abdye-olan-bagimliligini-yeniden-gozden-gecirmeli-1090114060.html
AP Üyesi Mariani: Avrupa Birliği ABD'ye olan bağımlılığını yeniden gözden geçirmeli
AP Üyesi Mariani: Avrupa Birliği ABD'ye olan bağımlılığını yeniden gözden geçirmeli
Sputnik Türkiye
Fransız Parlamenter Mariani yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının uluslararası ilişkileri dengeleyeceğini ve Avrupa'yı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T22:52+0300
2024-11-06T22:52+0300
2024-11-06T22:52+0300
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Avrupa Parlamentosu Üyesi Thierry Mariani açıklamasında, ''Avrupa bu seçimi ülkelerimizin ABD'ye olan bağımlılıklarını sorgulamaları için bir fırsat olarak görmeli. Trump bizi zaten buna zorlayacağı için kendimizi ABD'nin kontrolünden kurtarmamıza, bağımsızlık ve özerklik lehine sesimizi bulmamıza izin vermelidir” diyerek Trump'ın zaferi uluslararası ilişkilerin dengelenmesini sağlayacağını dile getirdi.Fransız Parlamenter Mariani açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:Trump'ın pragmatik bir dış politika izleyeceğini ve Ukrayna'daki çatışmayı çözmeye çalışacağını ifade eden Mariani sözlerini, “Trump'ın başkanlığı, uluslararası ilişkilere daha az müdahaleci, daha pragmatik bir yaklaşım ve ekonomik meselelere çok daha korumacı bir yaklaşımla damgasını vuracak" cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ab-dis-politika-sefi-borrellden-trumpi-kutladigi-mesajda-guclu-ve-egemen-avrupa-vurgusu-1090111336.html
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avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), thierry mariani, ab, avrupa birliği, donald trump
avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), thierry mariani, ab, avrupa birliği, donald trump
AP Üyesi Mariani: Avrupa Birliği ABD'ye olan bağımlılığını yeniden gözden geçirmeli
Fransız Parlamenter Mariani yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının uluslararası ilişkileri dengeleyeceğini ve Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını yeniden gözden geçirmeye zorlayacağını söyledi.
Avrupa Parlamentosu Üyesi Thierry Mariani açıklamasında, ''Avrupa bu seçimi ülkelerimizin ABD'ye olan bağımlılıklarını sorgulamaları için bir fırsat olarak görmeli. Trump bizi zaten buna zorlayacağı için kendimizi ABD'nin kontrolünden kurtarmamıza, bağımsızlık ve özerklik lehine sesimizi bulmamıza izin vermelidir” diyerek Trump'ın zaferi uluslararası ilişkilerin dengelenmesini sağlayacağını dile getirdi.
Fransız Parlamenter Mariani açıklamasında ayrıca şu cümlelere yer verdi:
Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesi, dünyanın dört bir yanındaki demokrasi ve yurtseverler için harika bir haber. Biden döneminde Avrupa ülkeleri daha da fakirleşti ve sesimizin, özellikle de Fransa'nın, artık dünyada pek bir önemi kalmadı. Uluslararası arenada bu sonuç, küresel ilişkilerin, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkelerin ABD'den daha bağımsız olması yönünde yeniden dengelenmesi için ilginç perspektifler açıyor.
Trump'ın pragmatik bir dış politika izleyeceğini ve Ukrayna'daki çatışmayı çözmeye çalışacağını ifade eden Mariani sözlerini, “Trump'ın başkanlığı, uluslararası ilişkilere daha az müdahaleci, daha pragmatik bir yaklaşım ve ekonomik meselelere çok daha korumacı bir yaklaşımla damgasını vuracak" cümleleriyle tamamladı.