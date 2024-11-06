https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/antalyada-hava-araci-ormanlik-alana-dustu-yangin-cikti-1090083434.html
Antalya'da hava aracı ormanlık alana düştü, yangın çıktı
Antalya'da hava aracı ormanlık alana düştü, yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü. Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T10:28+0300
2024-11-06T10:28+0300
2024-11-06T10:28+0300
türkiye
alanya
uçak
yangın
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Alanya'nın İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/selcuk-bayraktar-duyurdu-kizilelmanin-seri-uretimi-basladi-1088742799.html
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alanya, uçak, yangın
Antalya'da hava aracı ormanlık alana düştü, yangın çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü. Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.
Alanya'nın İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.
Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.
Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.