https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/antalyada-hava-araci-ormanlik-alana-dustu-yangin-cikti-1090083434.html

Antalya'da hava aracı ormanlık alana düştü, yangın çıktı

Antalya'da hava aracı ormanlık alana düştü, yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü. Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T10:28+0300

2024-11-06T10:28+0300

2024-11-06T10:28+0300

türkiye

alanya

uçak

yangın

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Alanya'nın İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir hava aracının ormana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Hava aracının düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekiplerce söndürüldü.Bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, düşen hava aracının içinde ve çevresinde insan olmadığını belirledi.Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracının menşei araştırılıyor.

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alanya, uçak, yangın