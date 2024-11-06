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Altı yaşındaki küçük çocuk sünnet olduktan sonra öldü: Ailesi isyan etti
Altı yaşındaki küçük çocuk sünnet olduktan sonra öldü: Ailesi isyan etti
Sputnik Türkiye
Niğde'de 6 yaşındaki küçük çocuk sünnet olduktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi sünnetin doktor olmayan bir kişi tarafından yapıldığını, verilen ilaç ve... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T18:47+0300
2024-11-06T18:49+0300
sağlik
niğde
sünnet
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
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Sünnet olduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Metin Muhammed Erdem'in ailesi çocuklarının ihmal ve verilen ilaç nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia etti. Çocuklarının 'doktor olmayan bir kişi' tarafından sünnet edildiğini öne sürerken, olayın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hala dava açılmadığına isyan etti. Niğde'de 30 Ocak'ta özel bir tıp merkezinde altı yaşındaki Metin Muhammet Erdem sünnet oldu. Ama sünnet sonrasında küçük çocuğun ağrıları geçmeyince aynı merkezdeki doktor tarafından bir ağrı kesici şurup verildi. Şurubu içmesinin ardından küçük çocuk fenalaştı. 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen çocuğa, iddiaya göre yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan evde verdikleri ve çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi. Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen küçük çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı.Doktor olmayan çalışan sünnet etti iddiası Baba Mehmet Erdem, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edilmesi sonrası organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Geçen 9 aya rağmen adli sürecin başlatılmadığını belirten baba Erdem şunları anlattı:Çocuğunun durumu ağırlaşınca nöbetçi hekimin kendi imkanları ile Kayseri'ye götürmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Erdem, verilen yanlış ilaç ve geçen süre nedeniyle iflas eden karaciğer nakli için Malatya'ya sevk edildiklerini belirtti. Erdem, “Malatya'ya gittiğimizde yaşanan gecikmeden dolayı oğlum nöbet geçirince çok acil bir şekilde ameliyata aldılar. Ağabeyi donör oldu ve karaciğer nakli gerçekleştirildi. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandı ama tekrar durumu kötü olunca alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.9 aydır dava açılmadıYaşanan süreçle ilgili resmi evrakların elinde olduğunu ve oğlunun hayatını yapılan yanlışlar nedeni ile kaybettiğini iddia eden Mehmet Erdem, başlattığı hukuk mücadelesinde ise geçen 9 aya rağmen bir gelişme yaşanmamasına tepki göstererek, "Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Biz zaten yaşamıyoruz ama haklı haksız kim varsa ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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niğde, sünnet, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni
niğde, sünnet, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni

Altı yaşındaki küçük çocuk sünnet olduktan sonra öldü: Ailesi isyan etti

18:47 06.11.2024 (güncellendi: 18:49 06.11.2024)
niğde
niğde - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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Niğde'de 6 yaşındaki küçük çocuk sünnet olduktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi sünnetin doktor olmayan bir kişi tarafından yapıldığını, verilen ilaç ve usulsüz sevk nedeniyle çocuklarının öldüğünü iddia etti.
Sünnet olduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Metin Muhammed Erdem'in ailesi çocuklarının ihmal ve verilen ilaç nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia etti. Çocuklarının 'doktor olmayan bir kişi' tarafından sünnet edildiğini öne sürerken, olayın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hala dava açılmadığına isyan etti.
Niğde'de 30 Ocak'ta özel bir tıp merkezinde altı yaşındaki Metin Muhammet Erdem sünnet oldu. Ama sünnet sonrasında küçük çocuğun ağrıları geçmeyince aynı merkezdeki doktor tarafından bir ağrı kesici şurup verildi. Şurubu içmesinin ardından küçük çocuk fenalaştı. 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen çocuğa, iddiaya göre yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan evde verdikleri ve çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi. Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen küçük çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı.
Niğde
Niğde - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
Niğde

Doktor olmayan çalışan sünnet etti iddiası

Baba Mehmet Erdem, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edilmesi sonrası organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Geçen 9 aya rağmen adli sürecin başlatılmadığını belirten baba Erdem şunları anlattı:
“Niğde'deki özel bir tıp merkezinde çocuğumu sünnet eden kişinin doktor olmadığını e-Nabız kayıtlarında başka isim olduğunu gördüğümüzde öğrendik. Bu durumu tıp merkezinin yetkililerine sorduğumuzda dışarıdan bir sünnetçiyi getirip sünnet ettirdiklerini söylediler. Çocuğum karaciğer nakli sürecindeyken de beni aradılar ve para teklif ettiler. Doktor sandığımız sünnetçi, çocuğum evde kusmaya başladığında verilen şurubu 'Ağrısı varsa bir saatte verin' dedi. Düzelmeyince de biz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gittik ve oradan da darbe yedik. Sapasağlam götürdüğümüz çocuğumuza hiçbir kan tahlili yapılmadan tepki verdiği ağrı kesici bu kez orada da damardan verildi ve benim çocuğum komaya girdi.”
Çocuğunun durumu ağırlaşınca nöbetçi hekimin kendi imkanları ile Kayseri'ye götürmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Erdem, verilen yanlış ilaç ve geçen süre nedeniyle iflas eden karaciğer nakli için Malatya'ya sevk edildiklerini belirtti. Erdem, “Malatya'ya gittiğimizde yaşanan gecikmeden dolayı oğlum nöbet geçirince çok acil bir şekilde ameliyata aldılar. Ağabeyi donör oldu ve karaciğer nakli gerçekleştirildi. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandı ama tekrar durumu kötü olunca alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

9 aydır dava açılmadı

Yaşanan süreçle ilgili resmi evrakların elinde olduğunu ve oğlunun hayatını yapılan yanlışlar nedeni ile kaybettiğini iddia eden Mehmet Erdem, başlattığı hukuk mücadelesinde ise geçen 9 aya rağmen bir gelişme yaşanmamasına tepki göstererek, "Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Biz zaten yaşamıyoruz ama haklı haksız kim varsa ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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