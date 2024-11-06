https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/alti-yasindaki-kucuk-cocuk-sunnet-olduktan-sonra-oldu-1090108488.html

Altı yaşındaki küçük çocuk sünnet olduktan sonra öldü: Ailesi isyan etti

Altı yaşındaki küçük çocuk sünnet olduktan sonra öldü: Ailesi isyan etti

Sputnik Türkiye

Niğde'de 6 yaşındaki küçük çocuk sünnet olduktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi sünnetin doktor olmayan bir kişi tarafından yapıldığını, verilen ilaç ve... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T18:47+0300

2024-11-06T18:47+0300

2024-11-06T18:49+0300

sağlik

niğde

sünnet

ölüm

şüpheli ölüm

ölüm nedeni

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Sünnet olduktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Metin Muhammed Erdem'in ailesi çocuklarının ihmal ve verilen ilaç nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia etti. Çocuklarının 'doktor olmayan bir kişi' tarafından sünnet edildiğini öne sürerken, olayın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hala dava açılmadığına isyan etti. Niğde'de 30 Ocak'ta özel bir tıp merkezinde altı yaşındaki Metin Muhammet Erdem sünnet oldu. Ama sünnet sonrasında küçük çocuğun ağrıları geçmeyince aynı merkezdeki doktor tarafından bir ağrı kesici şurup verildi. Şurubu içmesinin ardından küçük çocuk fenalaştı. 2 Şubat'ta ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen çocuğa, iddiaya göre yapılan kan testlerinin sonucu çıkmadan evde verdikleri ve çocuğun kusarak tepki verdiği ağrı kesici bu kez damar yolu ile verildi. Aynı gece ailenin imkanları ile önce Kayseri'ye, ardından da ambulans helikopterle Malatya'ya götürülen küçük çocuk, ağabeyinden yapılan karaciğer nakline rağmen yaşama tutunamadı.Doktor olmayan çalışan sünnet etti iddiası Baba Mehmet Erdem, oğlunun doktor olmayan tıp merkezi çalışanı tarafından sünnet edilmesi sonrası organ nakline giden süreçte yapılan ihmal ve yanlış tedaviler nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Geçen 9 aya rağmen adli sürecin başlatılmadığını belirten baba Erdem şunları anlattı:Çocuğunun durumu ağırlaşınca nöbetçi hekimin kendi imkanları ile Kayseri'ye götürmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Erdem, verilen yanlış ilaç ve geçen süre nedeniyle iflas eden karaciğer nakli için Malatya'ya sevk edildiklerini belirtti. Erdem, “Malatya'ya gittiğimizde yaşanan gecikmeden dolayı oğlum nöbet geçirince çok acil bir şekilde ameliyata aldılar. Ağabeyi donör oldu ve karaciğer nakli gerçekleştirildi. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandı ama tekrar durumu kötü olunca alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.9 aydır dava açılmadıYaşanan süreçle ilgili resmi evrakların elinde olduğunu ve oğlunun hayatını yapılan yanlışlar nedeni ile kaybettiğini iddia eden Mehmet Erdem, başlattığı hukuk mücadelesinde ise geçen 9 aya rağmen bir gelişme yaşanmamasına tepki göstererek, "Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Biz zaten yaşamıyoruz ama haklı haksız kim varsa ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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niğde, sünnet, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni