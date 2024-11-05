55 yıl sonra ilk kez yapıldı: Kanser hastasının tümörleri, belden aşağısı tamamıyla 'kesilerek' temizlendi

Zor ve hastanın yaşamına mal olabilecek bir operasyon olduğu için hasta ve ailesiyle konuştuklarını, olumlu dönüşün ardından ameliyatı yaptıklarını aktaran Sağlam, "Ameliyat yaklaşık 13 saat sürdü. Ameliyattan sonra 40 günlük yoğun bakım süreci oldu. Bu süreci anestezinin çok iyi yönetmesiyle çok iyi şekilde atlattı hastamız. Şimdi yaklaşık 45 gün oldu hastamızı ameliyat edeli.

Bu ameliyat ülkemizde 55 yıl önce yapılmış olup hasta maalesef ameliyat sonrası takiplerinde 20'nci günde vefat etmiş. Literatürde ise tüm dünyada yapıldığı bildirilen 60 civarı hasta mevcut. Bu hasta ülkemizde ameliyat edilip yaşadığı bildirilen ilk vaka. Hastamız bize geldiğinde 55 kiloydu, kitleyle beraber hastanın belden aşağısını kestiğimizde 25 kilogramlık bir vücut uzvunu kaybetmiş oldu. Yani vücudunun yüzde 45'ini aldık" diye konuştu.