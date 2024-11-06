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Almanya’da ‘erken seçim’ krizi: Scholz, Maliye Bakanı’nı görevden aldı
Almanya’da ‘erken seçim’ krizi: Scholz, Maliye Bakanı’nı görevden aldı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T23:25+0300
2024-11-07T00:06+0300
dünya
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Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit'a dayandırdığı haberine göre, Hebestreit, Lindner'in görevden alındığını doğruladı.Ülke medyasında yer alan haberlere göre, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve FDP yetkililerinin aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Başbakanlıkta bir araya geldi.Lindner'in Scholz'a bu görüşmede 'erken seçim' önerisinde bulunduğu aktarılan haberlerde, Scholz'un bunu reddettiği bildirildi.Ayrıca, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in de yaşanan hükümet krizi sebebiyle devreye girdiği ve parti liderleriyle görüşmesinin beklendiği kaydedildi.Scholz: Ülkemizin zarar görmesini önlemek için bu adımı atmak zorunda kaldığımı düşünüyorumAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’dan Maliye Bakanı Christian Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu belirtti. Scholz açıklamasında şu cümleleri kaydetti: Scholz güven oyu istediAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da Mart ayında erken seçim yapılmasına olanak sağlamak için Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söyledi.Scholz güven oyu isteyeceğini "Bundestag'ın 15 Ocak'ta bunu oylayabilmesi için bir güven oylaması talep edeceğim. Bu, Bundestag üyelerinin erken seçimlere yeşil ışık yakıp yakamacaklarına karar vermelerini sağlayacak. Bu seçimler, temel yasada belirtilen süreler çerçevesinde, en geç Mart sonuna kadar yapılabilir" şeklinde ifade etti.Güven oyu istenmesi ise Mart'ta erken seçim yolunu açacak bir durum olarak gözüküyor. Lindner'in hazırladığı Scholz'la çelişen önlemler içeren belgeAlmanya Maliye Bakanı Kristian Lindner (Bağımsız Demokratik Parti) daha önce, iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamıştı. Alman medyasına göre, hazırlanan belgenin tartışmalı yönü, maliye bakanının aslında koalisyondaki diğer iki parti olan Yeşiller ve Şansölye Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) gündemiyle açıkça çelişen önlemler önermesinde yatıyordu. Lindner'in izlenen ekonomi politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik zaman zaman iktidardaki koalisyonun dağılabileceğine dair söylentilerine yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/almanya-ekonomi-bakani-iktidar-koalisyonunun-zor-durumda-oldugunu-soyledi-1090029761.html
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Almanya’da ‘erken seçim’ krizi: Scholz, Maliye Bakanı’nı görevden aldı

23:25 06.11.2024 (güncellendi: 00:06 07.11.2024)
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı.
Alman Haber Ajansı DPA'nın hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit'a dayandırdığı haberine göre, Hebestreit, Lindner'in görevden alındığını doğruladı.
Ülke medyasında yer alan haberlere göre, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve FDP yetkililerinin aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Başbakanlıkta bir araya geldi.
Lindner'in Scholz'a bu görüşmede 'erken seçim' önerisinde bulunduğu aktarılan haberlerde, Scholz'un bunu reddettiği bildirildi.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in de yaşanan hükümet krizi sebebiyle devreye girdiği ve parti liderleriyle görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Scholz: Ülkemizin zarar görmesini önlemek için bu adımı atmak zorunda kaldığımı düşünüyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’dan Maliye Bakanı Christian Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu belirtti.
Scholz açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'ndan Maliye Bakanı'nın istifasını istedim. Ülkemizin zarar görmesini engellemek için bu adımı atmak zorunda kaldığıma inanıyorum. Müzakere edebilen, ülkemiz için gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyacımız var."

Scholz güven oyu istedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da Mart ayında erken seçim yapılmasına olanak sağlamak için Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söyledi.
Scholz güven oyu isteyeceğini "Bundestag'ın 15 Ocak'ta bunu oylayabilmesi için bir güven oylaması talep edeceğim. Bu, Bundestag üyelerinin erken seçimlere yeşil ışık yakıp yakamacaklarına karar vermelerini sağlayacak. Bu seçimler, temel yasada belirtilen süreler çerçevesinde, en geç Mart sonuna kadar yapılabilir" şeklinde ifade etti.
Güven oyu istenmesi ise Mart'ta erken seçim yolunu açacak bir durum olarak gözüküyor.

Lindner'in hazırladığı Scholz'la çelişen önlemler içeren belge

Almanya Maliye Bakanı Kristian Lindner (Bağımsız Demokratik Parti) daha önce, iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamıştı.
Alman medyasına göre, hazırlanan belgenin tartışmalı yönü, maliye bakanının aslında koalisyondaki diğer iki parti olan Yeşiller ve Şansölye Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) gündemiyle açıkça çelişen önlemler önermesinde yatıyordu.
Lindner'in izlenen ekonomi politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik zaman zaman iktidardaki koalisyonun dağılabileceğine dair söylentilerine yol açmıştı.
Almanya'da çevreciler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
DÜNYA
Almanya Ekonomi Bakanı iktidar koalisyonunun zor durumda olduğunu söyledi
5 Kasım, 14:28
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