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Almanya Ekonomi Bakanı iktidar koalisyonunun zor durumda olduğunu söyledi
Almanya Ekonomi Bakanı iktidar koalisyonunun zor durumda olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet koalisyonunun ülkenin ekonomisi konusundaki tartışmalar... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T14:28+0300
2024-11-05T14:28+0300
dünya
almanya
almanya ekonomi ve enerji bakanlığı
almanya maliye bakanlığı
yeşiller
yeşiller ve sosyal demokrat parti
sosyal demokrat parti (spd)
robert habeck
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, “Son birkaç gün Almanya için kötü geçti ve bunlar federal hükümete olan güveni pekiştirmedi” dedi.Bakan, koalisyon anlaşmazlığının en uygunsuz zamanda ortaya çıktığını söylediği açıklamasında, koalisyon üzerindeki gerilimin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu, ABD'de yaklaşan 'küresel sonuçlar' doğurabilecek önemli seçimler ve yeni Avrupa Komisyonu'nun henüz göreve başlamamış olmasıyla birlikte en elverişsiz zamanda gerçekleştiğini ifade etti.Habeck, “Almanya'nın ekonomik durumu malum, bu bağlamda hükümetin elindeki görevler üzerinde yoğunlaşması gerekiyor” şeklinde konuştu. Hükümet koalisyonunun 2025 bütçesi üzerinde anlaşabileceğini belirten bakan, açığı kapatmanın 'zor ama çözülebilir bir görev' olacağını söyledi. Bakan, bir bütçe anlaşması olmadan Almanya'nın uzun bir belirsizlik dönemiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon ortaklarıyla yapılacak kriz toplantıları için bir müzakere stratejisi belirlemek üzere pazar akşamı Başbakanlıkta partisi Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile bir kriz toplantısı gerçekleştirmişti.Almanya Maliye Bakanı Kristian Lindner (Bağımsız Demokratik Parti) daha önce, iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamıştı. Alman medyasına göre, hazırlanan belgenin tartışmalı yönü, maliye bakanının aslında koalisyondaki diğer iki parti olan Yeşiller ve Şansölye Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) gündemiyle açıkça çelişen önlemler önermesinde yatıyordu. Lindner'in izlenen ekonomi politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik zaman zaman iktidardaki koalisyonun dağılabileceğine dair söylentilerine yol açmıştı. Ancak cuma günü Alman Kabine Sözcüsü Steffen Hebeestreit, mevcut koalisyonun 2025 sonbaharında yapılacak bir sonraki seçimlere kadar devam edeceğinden emin olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/guney-koreyi-aklini-basina-toplamaya-davet-ediyoruz-1090028905.html
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almanya, almanya ekonomi ve enerji bakanlığı, almanya maliye bakanlığı, yeşiller, yeşiller ve sosyal demokrat parti, sosyal demokrat parti (spd), robert habeck
almanya, almanya ekonomi ve enerji bakanlığı, almanya maliye bakanlığı, yeşiller, yeşiller ve sosyal demokrat parti, sosyal demokrat parti (spd), robert habeck

Almanya Ekonomi Bakanı iktidar koalisyonunun zor durumda olduğunu söyledi

14:28 05.11.2024
© AAAlmanya'da çevreciler
Almanya'da çevreciler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet koalisyonunun ülkenin ekonomisi konusundaki tartışmalar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, “Son birkaç gün Almanya için kötü geçti ve bunlar federal hükümete olan güveni pekiştirmedi” dedi.
Bakan, koalisyon anlaşmazlığının en uygunsuz zamanda ortaya çıktığını söylediği açıklamasında, koalisyon üzerindeki gerilimin, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu, ABD'de yaklaşan 'küresel sonuçlar' doğurabilecek önemli seçimler ve yeni Avrupa Komisyonu'nun henüz göreve başlamamış olmasıyla birlikte en elverişsiz zamanda gerçekleştiğini ifade etti.
Habeck,Almanya'nın ekonomik durumu malum, bu bağlamda hükümetin elindeki görevler üzerinde yoğunlaşması gerekiyor” şeklinde konuştu. Hükümet koalisyonunun 2025 bütçesi üzerinde anlaşabileceğini belirten bakan, açığı kapatmanın 'zor ama çözülebilir bir görev' olacağını söyledi. Bakan, bir bütçe anlaşması olmadan Almanya'nın uzun bir belirsizlik dönemiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.
Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon ortaklarıyla yapılacak kriz toplantıları için bir müzakere stratejisi belirlemek üzere pazar akşamı Başbakanlıkta partisi Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile bir kriz toplantısı gerçekleştirmişti.
Almanya Maliye Bakanı Kristian Lindner (Bağımsız Demokratik Parti) daha önce, iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamıştı.
Alman medyasına göre, hazırlanan belgenin tartışmalı yönü, maliye bakanının aslında koalisyondaki diğer iki parti olan Yeşiller ve Şansölye Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) gündemiyle açıkça çelişen önlemler önermesinde yatıyordu. Lindner'in izlenen ekonomi politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik zaman zaman iktidardaki koalisyonun dağılabileceğine dair söylentilerine yol açmıştı.
Ancak cuma günü Alman Kabine Sözcüsü Steffen Hebeestreit, mevcut koalisyonun 2025 sonbaharında yapılacak bir sonraki seçimlere kadar devam edeceğinden emin olduğunu ifade etmişti.
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