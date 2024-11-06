https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ak-parti-il-binasina-satirla-saldiran-zanli-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-sevk-edildi-1090112444.html

AK Parti il binasına satırla saldıran zanlı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

AK Parti il binasına satırla saldıran zanlı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

Sputnik Türkiye

Iğdır'da AK Parti binasına satırla saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemece Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı saldırıyı gördüğü riya... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T21:49+0300

2024-11-06T21:49+0300

2024-11-06T21:49+0300

türkiye

satır

ak parti

saldırı

saldırgan

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Iğdır'da Bağlar Mahallesi’nde AK Parti İl Başkanlığı'na satırla saldıran Bilen B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bilen B, savcılıktaki ifadesinde saldırıyı rüyasında gördüğü beyazlar içindeki bir varlığın istemesi üzerine gerçekleştirdiğini iddia etti.Zanlı, "Rüyamda yüzü görünmeyen beyaz kıyafetli bir varlık gördüm. Bana elime baltayı alıp, insanları birbirine düşüren ve yanlışlar yapan kişilerden hesap sormamı ve onlara bir mesaj iletmemi istedi. Ben de sabah bu rüyayı hatırlayarak uyandım" dedi.İfadesinde ilk önce Iğdır Belediyesi'ne gittiğini ve burada belediye başkanıyla karşılaştığını belirten Bilen B, belediye binasına nasıl girdiğini anlattı:AK Parti binasını sorarak bulduğunu ifade eden Bilen B, ifadesinin devamında "Beni binanın arka tarafındaki girişine yönlendirdiler. Arka tarafından giremeyince kapının camını kırdım ve kapıyı açtım. İçeriye doğru birinci kata kadar gittim. Zaten o arada gürültü üzerine polisler de arkamdan geldiler. Elimdeki satırı bırakmamı istediler ben de bırakmadım, beni uyarmak için silahlarını gösterdiler, ben de kendilerine bırakmayacağımı, bana yaklaşmamalarını söyledim. Orada polislere isterseniz beni vurun ya da verin ben kendimi vurayım şeklinde sözler söyledim. Sonra bir iki polis gel seninle konuşalım diyerek yanıma geldiler, o sırada babam da oradaydı, ben de bunun üzerine peki diyerek elimdeki satırı polislere verdim ve oradan hep birlikte çıktık. Ben bu arada tüm bunlar yaşanırken hiç kimseyi yaralamadım, kimseye de zarar vermedim. Parti binasına arka taraftan kapıyı kırıp girmeye çalışırken bu arada o öfke ile emniyetteki ifademde de belirttiğim gibi Cumhurbaşkanına hakaret ettim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti, benim ekleyecek başkaca hususum yok" açıklamasında bulundu.Mahkeme, 'kişilerin huzurunu bozma', 'tehdit', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' suçlarından 3 ayrı suç dosyası bulunan Bilen B'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.Görüntüler bulunamadıIğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın ifadesinde belirttiği Iğdır Belediyesi'ndeki görüntüleri almaya gittiğinde görüntülerin olmadığını gördü. Polis, zanlının belediyeye girdiği başka kameralar tarafından tespit edildiği için kayıt cihazına el koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/dubai-cikolatasi-calip-aldigi-sakizi-kredi-kartiyla-odedi-ihbar-uzerine-inceleme-baslatildi-1090109922.html

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