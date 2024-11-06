AK Parti il binasına satırla saldıran zanlı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen: Ortadoğu’da Türkler ile Kürtleri çatıştıracak bir oyun var
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’in gönlü Trump’tan yana’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Avukat İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
19:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
21:00
17 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
22:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de dikkat çeken ‘hata’: Cumhuriyetçi bölgelerde oy makinesi krizi
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan Kongresi’nde panik: Benzin kokan şüpheli şahıs yakalandı
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Başkan adaylarının geceyi nerede geçireceği belli oldu
22:50
1 dk
HABERLER
Mehmet Perinçek: Kim seçilirse seçilsin ABD artık at koşturamaz
23:00
45 dk
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 4 katını aştı
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ak-parti-il-binasina-satirla-saldiran-zanli-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-sevk-edildi-1090112444.html
AK Parti il binasına satırla saldıran zanlı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi
AK Parti il binasına satırla saldıran zanlı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi
Sputnik Türkiye
Iğdır'da AK Parti binasına satırla saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemece Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı saldırıyı gördüğü riya... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T21:49+0300
2024-11-06T21:49+0300
türkiye
satır
ak parti
saldırı
saldırgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090112596_64:0:1109:588_1920x0_80_0_0_adb91533e8566fd7f9f14dc097200946.jpg
Iğdır'da Bağlar Mahallesi’nde AK Parti İl Başkanlığı'na satırla saldıran Bilen B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bilen B, savcılıktaki ifadesinde saldırıyı rüyasında gördüğü beyazlar içindeki bir varlığın istemesi üzerine gerçekleştirdiğini iddia etti.Zanlı, "Rüyamda yüzü görünmeyen beyaz kıyafetli bir varlık gördüm. Bana elime baltayı alıp, insanları birbirine düşüren ve yanlışlar yapan kişilerden hesap sormamı ve onlara bir mesaj iletmemi istedi. Ben de sabah bu rüyayı hatırlayarak uyandım" dedi.İfadesinde ilk önce Iğdır Belediyesi'ne gittiğini ve burada belediye başkanıyla karşılaştığını belirten Bilen B, belediye binasına nasıl girdiğini anlattı:AK Parti binasını sorarak bulduğunu ifade eden Bilen B, ifadesinin devamında "Beni binanın arka tarafındaki girişine yönlendirdiler. Arka tarafından giremeyince kapının camını kırdım ve kapıyı açtım. İçeriye doğru birinci kata kadar gittim. Zaten o arada gürültü üzerine polisler de arkamdan geldiler. Elimdeki satırı bırakmamı istediler ben de bırakmadım, beni uyarmak için silahlarını gösterdiler, ben de kendilerine bırakmayacağımı, bana yaklaşmamalarını söyledim. Orada polislere isterseniz beni vurun ya da verin ben kendimi vurayım şeklinde sözler söyledim. Sonra bir iki polis gel seninle konuşalım diyerek yanıma geldiler, o sırada babam da oradaydı, ben de bunun üzerine peki diyerek elimdeki satırı polislere verdim ve oradan hep birlikte çıktık. Ben bu arada tüm bunlar yaşanırken hiç kimseyi yaralamadım, kimseye de zarar vermedim. Parti binasına arka taraftan kapıyı kırıp girmeye çalışırken bu arada o öfke ile emniyetteki ifademde de belirttiğim gibi Cumhurbaşkanına hakaret ettim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti, benim ekleyecek başkaca hususum yok" açıklamasında bulundu.Mahkeme, 'kişilerin huzurunu bozma', 'tehdit', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' suçlarından 3 ayrı suç dosyası bulunan Bilen B'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.Görüntüler bulunamadıIğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın ifadesinde belirttiği Iğdır Belediyesi'ndeki görüntüleri almaya gittiğinde görüntülerin olmadığını gördü. Polis, zanlının belediyeye girdiği başka kameralar tarafından tespit edildiği için kayıt cihazına el koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/dubai-cikolatasi-calip-aldigi-sakizi-kredi-kartiyla-odedi-ihbar-uzerine-inceleme-baslatildi-1090109922.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090112596_195:0:979:588_1920x0_80_0_0_6e8c4792d04225b28250bc21b9394e9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
satır, ak parti, saldırı, saldırgan
satır, ak parti, saldırı, saldırgan

AK Parti il binasına satırla saldıran zanlı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

21:49 06.11.2024
© İHA / SEBAHATTİN YUM-AW323890Iğdır'da AK Parti binasına satırla saldıran zanlı
Iğdır'da AK Parti binasına satırla saldıran zanlı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© İHA / SEBAHATTİN YUM-AW323890
Abone ol
Iğdır'da AK Parti binasına satırla saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemece Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı saldırıyı gördüğü riya nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia etti.
Iğdır'da Bağlar Mahallesi’nde AK Parti İl Başkanlığı'na satırla saldıran Bilen B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bilen B, savcılıktaki ifadesinde saldırıyı rüyasında gördüğü beyazlar içindeki bir varlığın istemesi üzerine gerçekleştirdiğini iddia etti.
Zanlı, "Rüyamda yüzü görünmeyen beyaz kıyafetli bir varlık gördüm. Bana elime baltayı alıp, insanları birbirine düşüren ve yanlışlar yapan kişilerden hesap sormamı ve onlara bir mesaj iletmemi istedi. Ben de sabah bu rüyayı hatırlayarak uyandım" dedi.
İfadesinde ilk önce Iğdır Belediyesi'ne gittiğini ve burada belediye başkanıyla karşılaştığını belirten Bilen B, belediye binasına nasıl girdiğini anlattı:

"Karşıma çıkanlara veya tanıdıklara AK Parti binasının yerini sordum. Elimde baltayı görenler tedirgin oldu ve söylemek istemediler. AK Parti binasını bulamayınca aklıma belediye binasına gitmek geldi. Belediye Başkanına ve oradaki yetkililere de sormak istediğim sorular ve kızgın olduğum, söylemek istediğim şeyler vardı. Bunun üzerine bir anda belediye binasına yöneldim. Belediye binasına girerken beni kimse durdurmadı, zaten korktular. Belediye başkanının odasının nerede olduğunu sorarken o esnada belediye başkanı yanında iki kişi ile aşağı iniyordu. Kendisine selam verdim, o da selamımı aldı ve başkana 'Hayırdır bu kayyum meselesi, Filistin meselesi, Kürt meselesi nedir, ipleriniz başkasının elinde mi, AK Parti ile iş birliği içerisinde misin?' gibi sorular sordum, ancak belediye başkanı da herhangi bir cevap vermedi. İşim var dedi gitti."

AK Parti binasını sorarak bulduğunu ifade eden Bilen B, ifadesinin devamında "Beni binanın arka tarafındaki girişine yönlendirdiler. Arka tarafından giremeyince kapının camını kırdım ve kapıyı açtım. İçeriye doğru birinci kata kadar gittim. Zaten o arada gürültü üzerine polisler de arkamdan geldiler. Elimdeki satırı bırakmamı istediler ben de bırakmadım, beni uyarmak için silahlarını gösterdiler, ben de kendilerine bırakmayacağımı, bana yaklaşmamalarını söyledim. Orada polislere isterseniz beni vurun ya da verin ben kendimi vurayım şeklinde sözler söyledim. Sonra bir iki polis gel seninle konuşalım diyerek yanıma geldiler, o sırada babam da oradaydı, ben de bunun üzerine peki diyerek elimdeki satırı polislere verdim ve oradan hep birlikte çıktık. Ben bu arada tüm bunlar yaşanırken hiç kimseyi yaralamadım, kimseye de zarar vermedim. Parti binasına arka taraftan kapıyı kırıp girmeye çalışırken bu arada o öfke ile emniyetteki ifademde de belirttiğim gibi Cumhurbaşkanına hakaret ettim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti, benim ekleyecek başkaca hususum yok" açıklamasında bulundu.
Mahkeme, 'kişilerin huzurunu bozma', 'tehdit', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' suçlarından 3 ayrı suç dosyası bulunan Bilen B'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Görüntüler bulunamadı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın ifadesinde belirttiği Iğdır Belediyesi'ndeki görüntüleri almaya gittiğinde görüntülerin olmadığını gördü.
Polis, zanlının belediyeye girdiği başka kameralar tarafından tespit edildiği için kayıt cihazına el koydu.
Motosiklet sürücüsü kafasındaki kaskla girdiği markette Dubai çikolatasını cebine attı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
TÜRKİYE
Dubai çikolatası çalıp, aldığı sakızı kredi kartıyla ödedi: İhbar üzerine inceleme başlatıldı
19:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала