https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/acun-ilicali-duyurdu-galatasaray-ile-fenerbahce-hakem-konusunda-anlasti-1090112316.html
Acun Ilıcalı duyurdu: Galatasaray ile Fenerbahçe hakem konusunda anlaştı
Acun Ilıcalı duyurdu: Galatasaray ile Fenerbahçe hakem konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
İş insanı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçların yabancı hakemler tarafından... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T21:42+0300
2024-11-06T21:42+0300
2024-11-06T21:45+0300
spor
acun ilıcalı
hakem
tff merkez hakem kurulu
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ali koç
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Süper Lig'de yaşanan hakem skandalları sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe yabancı hakem konusunda anlaştı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile anlaşarak iki takımın sezon boyunca oynadığı maçların yabancı hakemler tarafından değerlendirilerek rapor şeklinde sunulacağını belirtti.Galatasaray ile ortak mutabakatı varıldığını açıklayan İş insanı Acun Ilıcalı X hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fenerbahce-asbaskani-acun-ilicali-bu-yapiyi-vura-vura-indirecegiz-1088942542.html
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acun ilıcalı, hakem, tff merkez hakem kurulu, galatasaray, maç, dursun özbek, ali koç
acun ilıcalı, hakem, tff merkez hakem kurulu, galatasaray, maç, dursun özbek, ali koç
Acun Ilıcalı duyurdu: Galatasaray ile Fenerbahçe hakem konusunda anlaştı
21:42 06.11.2024 (güncellendi: 21:45 06.11.2024)
İş insanı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda ortak mutabakatı varıldığını açıkladı.
Süper Lig'de yaşanan hakem skandalları sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe yabancı hakem konusunda anlaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile anlaşarak iki takımın sezon boyunca oynadığı maçların yabancı hakemler tarafından değerlendirilerek rapor şeklinde sunulacağını belirtti.
Galatasaray ile ortak mutabakatı varıldığını açıklayan İş insanı Acun Ilıcalı X hesabından şu ifadeleri kullandı:
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.