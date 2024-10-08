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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Bu yapıyı vura vura indireceğiz
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Bu yapıyı vura vura indireceğiz
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun llıcalı, Beyaz TV'de açıklamalarda bulunuyor.'Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz'Hakemler hakkında konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ''Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar! Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz" dedi.'İngilizler geri zekâlı mı''Neden Fenerbahçe'ye bu olmuyor?'Geçen sezon oynanan Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendiren Acun Ilıcalı ''40 metreden gelen top var, oyuncunun eline top çarptı mı, çarpmadı mı? Aytaç Kara'yı maçtan sonra aradım ve topun eline çarptığını söyledi. Kasımpaşa maçı ortaya koyabildiğiniz tek maç ve onda da top eline çarpmış! Biz bu maçta haksız puan almadık. Aytaç zaten Fenerbahçeli değil'' dedi.'Senin verdiğin kararlara inanmıyorum'Galatasaray mahlası ile toplantıya katılan hakemi eleştiren Acun Ilıcalı "Şampiyon Galatasaray nicki ile toplantıya katılıyorsan, objektif maç yönetemezsin. Senin verdiğin kararlara inanmıyorum! Neden insanlar Ahmet Çakar'ın hangi takımlı olduğunu sorgulamamış? Demek sizde sıkıntı yokmuş. Burada sıkıntı var. İngiltere'de Almanya'da tuttuğu takımın maçını yönetemeyen adam, burada da aynısını yönetsin. Ben adamlara bizde öyle olmadığını söyledim, şaşırdılar zaten" ifadesinde bulundu.'Biz bu adaleti bu sene er ya da geç getireceğiz'Süper Lig'de oynanan Galatasaray Alanyaspor karşılaşmasında uzatma dakikalarını eleştiren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şöyle konuştu:
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acun ilıcalı, fenerbahçe, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, süper lig, futbol
acun ilıcalı, fenerbahçe, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, süper lig, futbol

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Bu yapıyı vura vura indireceğiz

00:04 08.10.2024 (güncellendi: 00:14 08.10.2024)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun llıcalı, Beyaz TV'de açıklamalarda bulunuyor.
Kavganın içinde olmak istemiyoruz. Futbolun da güzel günlere geçeceğini düşünüyoruz. Türk futbolunun her döneminde gergin zamanlar olmuştur. Biz daha gergin durabiliriz. Yapı olarak da haksızlığa gelemiyoruz. Adalet istiyoruz. Camianın sesi olmak zorundayız. Camianın sesi olmak için aday olduk. Sonuç itibariyle başkanımızın kendi tercihi. Fenerbahçe yönetiminde bu görev bana verildi. Başkanımız gerek gördüğü yerlerde kendi konuşacaktır. Geçen hafta kısaca Türk futbolunda garip şeyler oluyor dedim. Direkt cevap istiyorum. Beni karalamayın olayı anlatın dedim. O saldırılarla kimse bir yere varamaz. Somut sorulara somut yanıtlar bekledik. Cevap alamadığımız gibi 3 gün geçmeden haklı çıktık. Garip bir şekilde anlamsız avantajlara sahip oluyor. Bir anda bir oyuncu kırmızı kart görmedi (Dries Mertens). Lafı bir yere götürmek istemiyorum. İçeriye yerleşmiş bazı isimler var, hakem, gözlemci. MHK Başkanı demiyorum, TFF Başkanı da demiyorum. Federasyon Başkanı, 'Ben VAR'da hata kabul etmiyorum' dedi. Aksiyonları bekliyoruz. Taraftarlarımıza vaatte bulunurken bu sistemi biz yıkayacağız dedik. Önce afişe ederek, Federasyon'dan müdahale bekleyerek olayın değişmesini bekliyoruz. Ben İngiltere'nin MHK başkanı ile görüştüm. 'Bu hakemleri nasıl seçiyorsunuz?' dedim, o da 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi.

'Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz'

Hakemler hakkında konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ''Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar! Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz" dedi.

'İngilizler geri zekâlı mı'

Ahmet Çakar hakemliğinde etkilenmedi diye bugünkü hakemlerin etkilenmeme durumu yok! Peki İngilizler geri zekâlı mı, tuttuğu takımın maçına o hakemi vermiyor? Avrupa'da bu yapılıyorsa, biz de yapmalıyız. Hakem hatası dünyadaki en normal şey. 17 dakika duran maç, bunun 10 dakikası VAR'dan durmuş. Sen maça 6 dakika uzatma veriyorsun! Bunun adı nedir? Neden Fenerbahçe'ye bu olmuyor? 15 dakika dursun oyun, hakem de 5 dakikada bitirmek istesin! Ne zaman Fenerbahçe maçında fahiş hata oldu?

'Neden Fenerbahçe'ye bu olmuyor?'

Geçen sezon oynanan Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendiren Acun Ilıcalı ''40 metreden gelen top var, oyuncunun eline top çarptı mı, çarpmadı mı? Aytaç Kara'yı maçtan sonra aradım ve topun eline çarptığını söyledi. Kasımpaşa maçı ortaya koyabildiğiniz tek maç ve onda da top eline çarpmış! Biz bu maçta haksız puan almadık. Aytaç zaten Fenerbahçeli değil'' dedi.

'Senin verdiğin kararlara inanmıyorum'

Galatasaray mahlası ile toplantıya katılan hakemi eleştiren Acun Ilıcalı "Şampiyon Galatasaray nicki ile toplantıya katılıyorsan, objektif maç yönetemezsin. Senin verdiğin kararlara inanmıyorum! Neden insanlar Ahmet Çakar'ın hangi takımlı olduğunu sorgulamamış? Demek sizde sıkıntı yokmuş. Burada sıkıntı var. İngiltere'de Almanya'da tuttuğu takımın maçını yönetemeyen adam, burada da aynısını yönetsin. Ben adamlara bizde öyle olmadığını söyledim, şaşırdılar zaten" ifadesinde bulundu.

'Biz bu adaleti bu sene er ya da geç getireceğiz'

Süper Lig'de oynanan Galatasaray Alanyaspor karşılaşmasında uzatma dakikalarını eleştiren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şöyle konuştu:
Biz bu adaleti bu sene er ya da geç getireceğiz. Mühim olan önce hırsızı yakalamak. Suçlu nasıl yakalanır biliyor musunuz? 10 dakika duran maçı 5 dakika uzatırsan suçlusun. 6 dakika uzatma verildi, 8 dakika uzatma verildi. Galatasaray maçında 5 dakika uzatma verildi, 2 dakika oynandı. Galatasaray oyuncu değişikliği yaptı 1 dakika 40 saniye sürdü. Bir hafta önce Galatasaray mağlupken tesadüf diyorsak... Galatasaray öndeyken 2.5 dakika oynanıyor.
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