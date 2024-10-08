Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Bu yapıyı vura vura indireceğiz

Kavganın içinde olmak istemiyoruz. Futbolun da güzel günlere geçeceğini düşünüyoruz. Türk futbolunun her döneminde gergin zamanlar olmuştur. Biz daha gergin durabiliriz. Yapı olarak da haksızlığa gelemiyoruz. Adalet istiyoruz. Camianın sesi olmak zorundayız. Camianın sesi olmak için aday olduk. Sonuç itibariyle başkanımızın kendi tercihi. Fenerbahçe yönetiminde bu görev bana verildi. Başkanımız gerek gördüğü yerlerde kendi konuşacaktır. Geçen hafta kısaca Türk futbolunda garip şeyler oluyor dedim. Direkt cevap istiyorum. Beni karalamayın olayı anlatın dedim. O saldırılarla kimse bir yere varamaz. Somut sorulara somut yanıtlar bekledik. Cevap alamadığımız gibi 3 gün geçmeden haklı çıktık. Garip bir şekilde anlamsız avantajlara sahip oluyor. Bir anda bir oyuncu kırmızı kart görmedi (Dries Mertens). Lafı bir yere götürmek istemiyorum. İçeriye yerleşmiş bazı isimler var, hakem, gözlemci. MHK Başkanı demiyorum, TFF Başkanı da demiyorum. Federasyon Başkanı, 'Ben VAR'da hata kabul etmiyorum' dedi. Aksiyonları bekliyoruz. Taraftarlarımıza vaatte bulunurken bu sistemi biz yıkayacağız dedik. Önce afişe ederek, Federasyon'dan müdahale bekleyerek olayın değişmesini bekliyoruz. Ben İngiltere'nin MHK başkanı ile görüştüm. 'Bu hakemleri nasıl seçiyorsunuz?' dedim, o da 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi.