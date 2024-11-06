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74 yıl boyunca evli kalan çift 14 saat arayla hayatını kaybetti
74 yıl boyunca evli kalan çift 14 saat arayla hayatını kaybetti
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Ordu'da 74 yıldır evli olan Ayşe Teke ile Veli Teke 14 saat arayla vefat etti. 5 Kasım sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı sebeplerle 92 yaşındaki Ayşe Teke... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T19:40+0300
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türkiye
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Ordu'da 74 yıldır evli olan 92 yaşındaki Ayşe Teke ile 95 yaşındaki Veli Teke 14 saat arayla vefat etti.Yaşlılığa bağlı nedenler ile Ordu'daki evinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Ayşe Teke ile hastanede tedavi gören 74 yıllık eşi Veli Teke aynı gün 14 saat arayla vefat etti. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası beraber defnedilen çift son yolculuklarına uğurlandı. Yaşama veda eden çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.
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ordu, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, yaşlı, çift, evlilik
ordu, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, yaşlı, çift, evlilik

74 yıl boyunca evli kalan çift 14 saat arayla hayatını kaybetti

19:40 06.11.2024 (güncellendi: 19:44 06.11.2024)
© AA / İkizce Belediyesicenaze
cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA / İkizce Belediyesi
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Ordu'da 74 yıldır evli olan Ayşe Teke ile Veli Teke 14 saat arayla vefat etti. 5 Kasım sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı sebeplerle 92 yaşındaki Ayşe Teke evinde hayatını kaybederken Ayşe Teke'nin eşi 95 yaşındaki Veli Teke de aynı gün 14 saat sonra hastanede vefat etti. 4 çocuk sahibi çift ilçe mezarlığında beraber defnedildi.
Ordu'da 74 yıldır evli olan 92 yaşındaki Ayşe Teke ile 95 yaşındaki Veli Teke 14 saat arayla vefat etti.
Yaşlılığa bağlı nedenler ile Ordu'daki evinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Ayşe Teke ile hastanede tedavi gören 74 yıllık eşi Veli Teke aynı gün 14 saat arayla vefat etti. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası beraber defnedilen çift son yolculuklarına uğurlandı. Yaşama veda eden çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.
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