https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/74-yil-boyunca-evli-kalan-cift-14-saat-arayla-hayatini-kaybetti-1090110431.html

74 yıl boyunca evli kalan çift 14 saat arayla hayatını kaybetti

74 yıl boyunca evli kalan çift 14 saat arayla hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ordu'da 74 yıldır evli olan Ayşe Teke ile Veli Teke 14 saat arayla vefat etti. 5 Kasım sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı sebeplerle 92 yaşındaki Ayşe Teke... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T19:40+0300

2024-11-06T19:40+0300

2024-11-06T19:44+0300

türkiye

ordu

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cenaze töreni

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evlilik

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Ordu'da 74 yıldır evli olan 92 yaşındaki Ayşe Teke ile 95 yaşındaki Veli Teke 14 saat arayla vefat etti.Yaşlılığa bağlı nedenler ile Ordu'daki evinde hayatını kaybeden 92 yaşındaki Ayşe Teke ile hastanede tedavi gören 74 yıllık eşi Veli Teke aynı gün 14 saat arayla vefat etti. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası beraber defnedilen çift son yolculuklarına uğurlandı. Yaşama veda eden çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

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ordu, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, yaşlı, çift, evlilik