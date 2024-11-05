https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/kayseride-otobusun-acik-kapisindan-dusen-adam-38-gun-sonra-oldu-1090064274.html

Kayseri'de otobüsün açık kapısından düşen adam 38 gün sonra öldü

Kayseri'de otobüsün açık kapısından düşen adam 38 gün sonra öldü

Sputnik Türkiye

Kayseri Melikgazi ilçesinde 27 Eylül günü belediyeye ait halk otobüsüne binen 74 yaşındaki Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüs ani fren... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

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Kayseri'de otobüsün açık kapısından aşağı düşen 74 yaşındaki adam yaşam mücadelesini 38 gün sonra kaybetti.27 Eylül 2024 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'ne binen 74 yaşındaki Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani freni ile açık kapıdan yola fırladı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaşlı adamın beyin kanaması geçirdiği ve 38 gün sonra vefat ettiği açıklandı. Otobüs şoförü Y.A. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Merhum Şükrü Özcan kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/belediye-otobusu-agaca-carpti-bir-yolcu-camdan-firladi-1088289268.html

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