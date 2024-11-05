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Kayseri'de otobüsün açık kapısından düşen adam 38 gün sonra öldü
Kayseri'de otobüsün açık kapısından düşen adam 38 gün sonra öldü
Sputnik Türkiye
Kayseri Melikgazi ilçesinde 27 Eylül günü belediyeye ait halk otobüsüne binen 74 yaşındaki Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüs ani fren... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
otobüs
otobüs şöförü
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kayseri
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Kayseri'de otobüsün açık kapısından aşağı düşen 74 yaşındaki adam yaşam mücadelesini 38 gün sonra kaybetti.27 Eylül 2024 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'ne binen 74 yaşındaki Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani freni ile açık kapıdan yola fırladı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaşlı adamın beyin kanaması geçirdiği ve 38 gün sonra vefat ettiği açıklandı. Otobüs şoförü Y.A. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Merhum Şükrü Özcan kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/belediye-otobusu-agaca-carpti-bir-yolcu-camdan-firladi-1088289268.html
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Kayseri'de otobüsün açık kapısından düşen adam 38 gün sonra öldü

20:32 05.11.2024 (güncellendi: 20:38 05.11.2024)
© İHA / MÜKREMİN KAYA - YUSUF ZİYA AĞAŞE-AW322753otobüs
otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© İHA / MÜKREMİN KAYA - YUSUF ZİYA AĞAŞE-AW322753
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Kayseri Melikgazi ilçesinde 27 Eylül günü belediyeye ait halk otobüsüne binen 74 yaşındaki Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüs ani fren yaptı. Dengesini kaybeden yaşlı adam otobüsün açık kalan kapısından yola düştü. Hastaneye kaldırılan yaralı 38 gün sonra hayatını kaybetti.
Kayseri'de otobüsün açık kapısından aşağı düşen 74 yaşındaki adam yaşam mücadelesini 38 gün sonra kaybetti.
27 Eylül 2024 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü'ne binen 74 yaşındaki Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani freni ile açık kapıdan yola fırladı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaşlı adamın beyin kanaması geçirdiği ve 38 gün sonra vefat ettiği açıklandı. Otobüs şoförü Y.A. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Merhum Şükrü Özcan kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
TÜRKİYE
Belediye otobüsü ağaca çarptı: Bir yolcu camdan fırladı
21 Eylül, 16:48
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