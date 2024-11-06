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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/2025-yili-yeni-vergi-sistemi-e-ticaret-yapan-sirketlere-stopaj-kesintisi-geliyor-1090113297.html
2025 yılı yeni vergi sistemi: E-ticaret yapan şirketlere stopaj kesintisi geliyor
2025 yılı yeni vergi sistemi: E-ticaret yapan şirketlere stopaj kesintisi geliyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliyet Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet üzerinden satış yapan şirketlere stopaj kesintisi 2025 yılında geliyor. Yeni sistem... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T22:33+0300
2024-11-06T22:33+0300
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1 Ocak 2025 yılından itibaren alınan karara göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet üzerinden satış yapan şirketlere stopaj uygulayacak.E-Ticaret firmaları üzerinden yapılan satışlara stopaj ödemesi geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Trendyol, Hepsiburada, Dolap, PTT AVM gibi siteler üzerinden satış yapan şirketlere vergi kesintisi yapacak. Serbest Muhasebeci Evren Özmen tarafından dile getirilen yeni sistemde şahıs şirketlerinden yüzde 25, anonim şirketler ve limited şirketlerden ise yüzde 15 vergi kesintisi yapılacak. İnternet sitelerinin sistem üzerinden yapacağı kesintiler vergi dairelerine şirket adına yatırılacak. Vergi mükellefi olmayan satıcılardan ise stopaj alınmayacağı ifade edildi. E-Ticaret yapan şirketlerden kesilecek vergi oranı fazla çıkarsa platform tarafından hesaplanarak geri ödeneceği açıklandı. Sistemin amacının şirketlerin vergi kaçırma oranını azaltmak olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-odenmeyen-vergi-borclarinin-yuzde-888inin-tahsilat-1089917878.html
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e-ticaret stopaj, e ticaret vergi kesintisi
e-ticaret stopaj, e ticaret vergi kesintisi

2025 yılı yeni vergi sistemi: E-ticaret yapan şirketlere stopaj kesintisi geliyor

22:33 06.11.2024
© AAinternet
internet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA
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Hazine ve Maliyet Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet üzerinden satış yapan şirketlere stopaj kesintisi 2025 yılında geliyor. Yeni sistem ile e-Ticaret platformları, satıcılardan vergi kesintisi yaparak maliyeye ödeme gerçekleştirecek. Şahıs, anonim ve limited şirketlerden yüzde 15 ile yüzde 25 arası vergi kesilecek.
1 Ocak 2025 yılından itibaren alınan karara göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet üzerinden satış yapan şirketlere stopaj uygulayacak.
E-Ticaret firmaları üzerinden yapılan satışlara stopaj ödemesi geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Trendyol, Hepsiburada, Dolap, PTT AVM gibi siteler üzerinden satış yapan şirketlere vergi kesintisi yapacak. Serbest Muhasebeci Evren Özmen tarafından dile getirilen yeni sistemde şahıs şirketlerinden yüzde 25, anonim şirketler ve limited şirketlerden ise yüzde 15 vergi kesintisi yapılacak. İnternet sitelerinin sistem üzerinden yapacağı kesintiler vergi dairelerine şirket adına yatırılacak. Vergi mükellefi olmayan satıcılardan ise stopaj alınmayacağı ifade edildi.
E-Ticaret yapan şirketlerden kesilecek vergi oranı fazla çıkarsa platform tarafından hesaplanarak geri ödeneceği açıklandı. Sistemin amacının şirketlerin vergi kaçırma oranını azaltmak olduğu belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Ödenmeyen vergi borçlarının yüzde 88.8'inin tahsilat imkanı yok
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