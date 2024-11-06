https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/2025-yili-yeni-vergi-sistemi-e-ticaret-yapan-sirketlere-stopaj-kesintisi-geliyor-1090113297.html

2025 yılı yeni vergi sistemi: E-ticaret yapan şirketlere stopaj kesintisi geliyor

2025 yılı yeni vergi sistemi: E-ticaret yapan şirketlere stopaj kesintisi geliyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliyet Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet üzerinden satış yapan şirketlere stopaj kesintisi 2025 yılında geliyor. Yeni sistem... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T22:33+0300

2024-11-06T22:33+0300

2024-11-06T22:33+0300

ekonomi

e-ticaret

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1 Ocak 2025 yılından itibaren alınan karara göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet üzerinden satış yapan şirketlere stopaj uygulayacak.E-Ticaret firmaları üzerinden yapılan satışlara stopaj ödemesi geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Trendyol, Hepsiburada, Dolap, PTT AVM gibi siteler üzerinden satış yapan şirketlere vergi kesintisi yapacak. Serbest Muhasebeci Evren Özmen tarafından dile getirilen yeni sistemde şahıs şirketlerinden yüzde 25, anonim şirketler ve limited şirketlerden ise yüzde 15 vergi kesintisi yapılacak. İnternet sitelerinin sistem üzerinden yapacağı kesintiler vergi dairelerine şirket adına yatırılacak. Vergi mükellefi olmayan satıcılardan ise stopaj alınmayacağı ifade edildi. E-Ticaret yapan şirketlerden kesilecek vergi oranı fazla çıkarsa platform tarafından hesaplanarak geri ödeneceği açıklandı. Sistemin amacının şirketlerin vergi kaçırma oranını azaltmak olduğu belirtildi.

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e-ticaret stopaj, e ticaret vergi kesintisi