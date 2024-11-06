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2024 ABD başkanlık seçimlerinin maliyeti belli oldu: 'Tarihin en pahalı seçimi'
2024 ABD başkanlık seçimlerinin maliyeti belli oldu: 'Tarihin en pahalı seçimi'
Sputnik Türkiye
Financial Times tarafından yapılan analizde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris'in kampanyaları için toplam 3.5 milyar dolar... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T03:45+0300
2024-11-06T03:45+0300
2024-11-06T03:47+0300
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Financial Times, “Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump, Beyaz Saray yarışı için toplam 3.5 milyar dolar harcayarak 2024 başkanlık yarışını ABD tarihinin en pahalı genel seçimi haline getirdi” diye yazdı.Söz konusu analizde parti komiteleri ve diğer grupların çabaları da hesaba katıldığında, seçim yarışı için toplam 4.2 milyar dolar toplandığı belirtildi.Harris'in ekibi 2.3 milyar dolar ile Trump'tan daha fazla para toplamayı başardı. Trump ve ekibi ise 1.8 milyar dolar toplayabildi. Demokratların genel merkezi seçim kampanyası için 1.9 milyar dolardan fazla harcama yaparken Cumhuriyetçiler ise 1.6 milyar dolar harcadı.Seçim kampanyalarında harcanan tüm kampanya fonlarının yaklaşık yarısının reklam ve medyaya harcandığı bildirildi.
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financial times, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti, donald trump
2024 ABD başkanlık seçimlerinin maliyeti belli oldu: 'Tarihin en pahalı seçimi'
03:45 06.11.2024 (güncellendi: 03:47 06.11.2024)
Financial Times tarafından yapılan analizde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris'in kampanyaları için toplam 3.5 milyar dolar harcamasıyla mevcut seçim ABD tarihinin en pahalı seçimi haline geldiği dile getirildi.
Financial Times, “Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump, Beyaz Saray yarışı için toplam 3.5 milyar dolar harcayarak 2024 başkanlık yarışını ABD tarihinin en pahalı genel seçimi haline getirdi” diye yazdı.
Söz konusu analizde parti komiteleri ve diğer grupların çabaları da hesaba katıldığında, seçim yarışı için toplam 4.2 milyar dolar toplandığı belirtildi.
Harris'in ekibi 2.3 milyar dolar ile Trump'tan daha fazla para toplamayı başardı. Trump ve ekibi ise 1.8 milyar dolar toplayabildi. Demokratların genel merkezi seçim kampanyası için 1.9 milyar dolardan fazla harcama yaparken Cumhuriyetçiler ise 1.6 milyar dolar harcadı.
Seçim kampanyalarında harcanan tüm kampanya fonlarının yaklaşık yarısının reklam ve medyaya harcandığı bildirildi.