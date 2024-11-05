https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/zelenskiy-kanadanin-ukraynaya-nasams-hava-savunma-sistemi-gonderdigini-acikladi-1090027909.html

Zelenskiy, Kanada'nın Ukrayna'ya NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı

Zelenskiy, Kanada'nın Ukrayna'ya NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesi ardından Kanada'dan NASAMS teslim almayı beklediğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'ya silah... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T01:18+0300

2024-11-05T01:18+0300

2024-11-05T01:18+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kanada

silah

ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)

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Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptığı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun sözlerine atıfta bulunarak, Kanada'nın Ukrayna'ya 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) gönderdiğini ve Kiev'in 2024 yılı sonuna kadar bu sistemi teslim almayı beklediğini söyledi.Zelenskiy Telegram kanalında, “Kanada Başbakanı, Ukrayna için sipariş edilen ilk NASAMS hava savunma sisteminin sevkiyatı hakkında bilgi verdi. Bu yılın sonuna kadar teslim almayı bekliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah gönderilmesinin müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtti.Ayrıca, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynadığı' belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını bildirdi. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söyledi.

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rusya, ukrayna, kanada, silah, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)