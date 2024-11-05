https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/zelenskiy-kanadanin-ukraynaya-nasams-hava-savunma-sistemi-gonderdigini-acikladi-1090027909.html
Zelenskiy, Kanada'nın Ukrayna'ya NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı
Zelenskiy, Kanada'nın Ukrayna'ya NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesi ardından Kanada'dan NASAMS teslim almayı beklediğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'ya silah... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T01:18+0300
2024-11-05T01:18+0300
2024-11-05T01:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kanada
silah
ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)
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Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptığı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun sözlerine atıfta bulunarak, Kanada'nın Ukrayna'ya 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) gönderdiğini ve Kiev'in 2024 yılı sonuna kadar bu sistemi teslim almayı beklediğini söyledi.Zelenskiy Telegram kanalında, “Kanada Başbakanı, Ukrayna için sipariş edilen ilk NASAMS hava savunma sisteminin sevkiyatı hakkında bilgi verdi. Bu yılın sonuna kadar teslim almayı bekliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah gönderilmesinin müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtti.Ayrıca, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynadığı' belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını bildirdi. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/putin-kursk-bolgesi-ukrayna-ordusundan-temizlenecek-1090014501.html
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rusya, ukrayna, kanada, silah, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)
rusya, ukrayna, kanada, silah, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)
Zelenskiy, Kanada'nın Ukrayna'ya NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı
Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesi ardından Kanada'dan NASAMS teslim almayı beklediğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynadığını' belirtti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptığı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun sözlerine atıfta bulunarak, Kanada'nın Ukrayna'ya 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) gönderdiğini ve Kiev'in 2024 yılı sonuna kadar bu sistemi teslim almayı beklediğini söyledi.
Zelenskiy Telegram kanalında, “Kanada Başbakanı, Ukrayna için sipariş edilen ilk NASAMS hava savunma sisteminin sevkiyatı hakkında bilgi verdi. Bu yılın sonuna kadar teslim almayı bekliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah gönderilmesinin müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını belirtti.Ayrıca, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynadığı' belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını bildirdi.
Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söyledi.