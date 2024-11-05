https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/zaharova-seul-ile-iliskilerin-bozulmasini-moskova-baslatmadi-1090062941.html

Zaharova: Seul ile ilişkilerin bozulmasını Moskova başlatmadı

Zaharova: Seul ile ilişkilerin bozulmasını Moskova başlatmadı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Seul ile ilişkilerin bozulmasını Moskova'nın başlatmadığını ifade etti. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T19:51+0300

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2024-11-05T19:50+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

güney kore

kuzey kore

seul

moskova

abd

uluslararası valday tartışma kulübü

ukrayna

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Soçi'de düzenlenen 21. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda gazetecilere konuşan Zaharova, Seul ile ilişkilerin bozulmasını başlatan tarafın Moskova olmadığını söyledi.Zaharova, “Güney Kore ile ilişkileri biz bozmadık. Başlangıçta proaktif olarak Güney Kore'ye karşı yaptırımlar geliştirmedik ve benimsemedik, ancak aynı zamanda maalesef Güney Kore'nin ABD'nin izinden gittiğini görüyoruz. Muhtemelen baskı altında” dedi.Zaharova, Güney Kore kendi bölgesinde istikrar istiyorsa, bölgede var olan güç dengesini bozmamak, bölgeyi dünyanın diğer bölgelerinin dahil olduğu başka birçatışmaya sürüklememek, uluslararası hukuka dayalı iyi komşuluk ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirmesi ve ayrıca bölgede yalnızca ABD'nin değil, diğer ülkelerin de çıkarlarının olduğunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.Daha önce Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Kuzey Kore’nin Rusya'ya askeri birlikler göndermesi nedeniyle Seul'ün Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediğini belirtmişti. Bakan aynı zamanda Güney Kore ordusu ve hükümetinin Ukrayna'ya bir izleme misyonu göndermeyi düşündüğünü. ancak böyle bir misyonun ana görevinin ‘çatışmalarda yer almak değil, geleceğe hazırlanmak’ olacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/peskov-kiev-ve-bati-guney-koreyi-catismaya-cekmeye-calisiyor-1090046394.html

güney kore

kuzey kore

seul

moskova

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, güney kore, kuzey kore, seul, moskova, abd, uluslararası valday tartışma kulübü, ukrayna