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Zaharova: Seul ile ilişkilerin bozulmasını Moskova başlatmadı
Zaharova: Seul ile ilişkilerin bozulmasını Moskova başlatmadı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Seul ile ilişkilerin bozulmasını Moskova'nın başlatmadığını ifade etti. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T19:51+0300
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Soçi'de düzenlenen 21. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda gazetecilere konuşan Zaharova, Seul ile ilişkilerin bozulmasını başlatan tarafın Moskova olmadığını söyledi.Zaharova, “Güney Kore ile ilişkileri biz bozmadık. Başlangıçta proaktif olarak Güney Kore'ye karşı yaptırımlar geliştirmedik ve benimsemedik, ancak aynı zamanda maalesef Güney Kore'nin ABD'nin izinden gittiğini görüyoruz. Muhtemelen baskı altında” dedi.Zaharova, Güney Kore kendi bölgesinde istikrar istiyorsa, bölgede var olan güç dengesini bozmamak, bölgeyi dünyanın diğer bölgelerinin dahil olduğu başka birçatışmaya sürüklememek, uluslararası hukuka dayalı iyi komşuluk ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirmesi ve ayrıca bölgede yalnızca ABD'nin değil, diğer ülkelerin de çıkarlarının olduğunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.Daha önce Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Kuzey Kore’nin Rusya'ya askeri birlikler göndermesi nedeniyle Seul'ün Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediğini belirtmişti. Bakan aynı zamanda Güney Kore ordusu ve hükümetinin Ukrayna'ya bir izleme misyonu göndermeyi düşündüğünü. ancak böyle bir misyonun ana görevinin ‘çatışmalarda yer almak değil, geleceğe hazırlanmak’ olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/peskov-kiev-ve-bati-guney-koreyi-catismaya-cekmeye-calisiyor-1090046394.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, güney kore, kuzey kore, seul, moskova, abd, uluslararası valday tartışma kulübü, ukrayna
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, güney kore, kuzey kore, seul, moskova, abd, uluslararası valday tartışma kulübü, ukrayna

Zaharova: Seul ile ilişkilerin bozulmasını Moskova başlatmadı

19:51 05.11.2024
Mariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Seul ile ilişkilerin bozulmasını Moskova'nın başlatmadığını ifade etti.
Soçi'de düzenlenen 21. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda gazetecilere konuşan Zaharova, Seul ile ilişkilerin bozulmasını başlatan tarafın Moskova olmadığını söyledi.
Zaharova, “Güney Kore ile ilişkileri biz bozmadık. Başlangıçta proaktif olarak Güney Kore'ye karşı yaptırımlar geliştirmedik ve benimsemedik, ancak aynı zamanda maalesef Güney Kore'nin ABD'nin izinden gittiğini görüyoruz. Muhtemelen baskı altında” dedi.
Zaharova, Güney Kore kendi bölgesinde istikrar istiyorsa, bölgede var olan güç dengesini bozmamak, bölgeyi dünyanın diğer bölgelerinin dahil olduğu başka birçatışmaya sürüklememek, uluslararası hukuka dayalı iyi komşuluk ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirmesi ve ayrıca bölgede yalnızca ABD'nin değil, diğer ülkelerin de çıkarlarının olduğunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.
Daha önce Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Kuzey Kore’nin Rusya'ya askeri birlikler göndermesi nedeniyle Seul'ün Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediğini belirtmişti. Bakan aynı zamanda Güney Kore ordusu ve hükümetinin Ukrayna'ya bir izleme misyonu göndermeyi düşündüğünü. ancak böyle bir misyonun ana görevinin ‘çatışmalarda yer almak değil, geleceğe hazırlanmak’ olacağını ifade etmişti.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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