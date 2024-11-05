https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-bahceli-kendisi-ve-mhp-icin-erdogan-icin-calistigi-kadar-1090048409.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Erdoğan tek seçenek' sözlerini eleştiren Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T13:54+0300
2024-11-05T13:54+0300
2024-11-05T13:54+0300
politika
ümit özdağ
devlet bahçeli
cumhurbaşkanlığı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında, "Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı" yorumunu yaptı. Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Erdoğan tek seçenek' sözlerini eleştiren Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı' ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında, "Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı" yorumunu yaptı.
Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Öcalan’ı umut hakkı ile affedelim, TBMM’de konuşturalım, tabuları yıkalım diyen Devlet Bahçeli devam ediyor: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın inşasının güvencesidir ve bir daha seçilmelidir.” Bahçeli, kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı. Rahmetli başbuğ Türkeş’e zerre kadar sevgisi ve saygısı olan bütün MHP’lileri Zafer Partisi’ne davet ediyorum."