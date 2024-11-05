Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı

Türkiye
İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama: Patlama sesi çevredeki ilçelerden duyuldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD’de başkanlık seçimleri
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-bahceli-kendisi-ve-mhp-icin-erdogan-icin-calistigi-kadar-1090048409.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Erdoğan tek seçenek' sözlerini eleştiren Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T13:54+0300
2024-11-05T13:54+0300
politika
ümit özdağ
devlet bahçeli
cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan
sosyal medya
zafer partisi
mhp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079675828_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_3909601177a32c36d86b05679c926e29.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında, "Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı" yorumunu yaptı. Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/bahceli-turkiye-demekten-asla-vazgecmiyoruz-1090038102.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079675828_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_55f8db7c9697d1a1df9b36e1d32436f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ümit özdağ, devlet bahçeli, erdoğan, devlet bahçeli erdoğan konuşma, ümit özdağ sosyal medya, ümit özdağ devlet bahçeli
ümit özdağ, devlet bahçeli, erdoğan, devlet bahçeli erdoğan konuşma, ümit özdağ sosyal medya, ümit özdağ devlet bahçeli

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı

13:54 05.11.2024
© AA / Cem TekkeşinoğluÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Erdoğan tek seçenek' sözlerini eleştiren Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı' ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında, "Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı" yorumunu yaptı.
Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Öcalan’ı umut hakkı ile affedelim, TBMM’de konuşturalım, tabuları yıkalım diyen Devlet Bahçeli devam ediyor: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın inşasının güvencesidir ve bir daha seçilmelidir.” Bahçeli, kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı. Rahmetli başbuğ Türkeş’e zerre kadar sevgisi ve saygısı olan bütün MHP’lileri Zafer Partisi’ne davet ediyorum."
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
POLİTİKA
Bahçeli'den bir kez daha Öcalan çağrısı: 'Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım'
10:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала