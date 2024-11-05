https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-bahceli-kendisi-ve-mhp-icin-erdogan-icin-calistigi-kadar-1090048409.html

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Erdoğan tek seçenek' sözlerini eleştiren Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T13:54+0300

2024-11-05T13:54+0300

2024-11-05T13:54+0300

politika

ümit özdağ

devlet bahçeli

cumhurbaşkanlığı

recep tayyip erdoğan

sosyal medya

zafer partisi

mhp

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında, "Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahçeli kendisi ve MHP için Erdoğan için çalıştığı kadar çalışmadı" yorumunu yaptı. Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/bahceli-turkiye-demekten-asla-vazgecmiyoruz-1090038102.html

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