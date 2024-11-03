İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol kapalı: Metrobüsler FSM'den gidiyor

"3 Kasım 2024 Pazar günü düzenlenecek olan, Türkiye İş Bankası 46.İstanbul Maratonu nedeniyle, 06.00 ile 15.00 saatleri arasında Anadolu ve Avrupa Yakası’nda hizmet veren bazı hatlarımızda etkinlik süresince güzergâh değişiklikleri yaşanacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sabah saat 06.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Metrobüs araçlarının saat 06.00'a kadar köprü geçişine izin verilecek ve daha sonrasında Metrobüs araçları maraton süresince FSM Köprüsü güzergahından Söğütlüçeşme'ye gidecektir. Göğüs numarası ve akreditasyon kartı olan koşucular ve görevli kişiler, Pazar günü saat 17.00’a kadar İETT araçlarını ücretsiz olarak kullanılabilir."​Güzergah değişikliği olan hatlar ve yeni güzergahları, maraton boyunca şekilde olacaktır;"