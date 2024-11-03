İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol kapalı: Metrobüsler FSM'den gidiyor
Metrobüsler çalışıyor mu?
Avrupa Yakası'nda açık olan yollar hangileri?
33, 33B, 33Y, 35, 78, 79E, 82, 92, 92C, 93, 146B, 336, 97A, 97GE ve 99A numaralı hatlar Unkapanı Köprüsü’nden devam ederek Kasımpaşa Sosyal Tesisler önünden dönüş yaparak ring olarak çalışacaktır.46Ç, 54E, 66, 70FE, 74A, 77Ç, EM1 ve EM2 numaralı hatlar Unkapanı Köprüsü’nden devam ettikten sonra Saraçhane’den dönüş yaparak ring olarak çalışacaktır.31E, 32, 36KE, 38E, 50P, 90 ve 336E numaralı hatlar Unkapanı Köprüsü’nden devam ederek Kasımpaşa Sosyal Tesisler önünden dönüş yaparak ring olarak çalışacaktır. BN1 numaralı hat Halkalı Çamlık'tan, Halkalı Marmaray'a indikten sonra geri dönecektir.26, 26A, 26B, 28, 28T, 30A, 30D, 30M, 55B, 55ET, 57UL, 129T, U1, U2 DT2 ve PD1 numaralı hatlar koşu süresince hizmet veremeyecektir.31, 31Y, 50Y, 70KY, 77, 88A ve 146T numaralı hatlar Yenikapı Marmaray önündeki köprü üzerinden ring yaparak hizmet verecektir.22, 22B, 22RE ve 40T numaralı hatlar Ortaköy Merkez’den U dönüşü yaparak hizmet verecektir. 27E, 27SE, 29C, 29D, 29E, 36G, 40B, 41E, 43R, 58A, 58N, 58S, 58UL, 62, 63 ve 559C numaralı hatlar Zincirlikuyu'dan dönüş yaparak seferlerini tamamlayacaktır.99A numaralı hat Hz. Halid Bulvarı’ndan Yavedut Caddesi Feshane önündeki göbekten U dönüşü yaparak ring olarak sefer konulmuştur.DT1 numaralı hat Taksim’den U dönüşü yaparak hizmet verecektir.