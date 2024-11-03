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İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol kapalı: Metrobüsler FSM'den gidiyor
İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol kapalı: Metrobüsler FSM'den gidiyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü kentte trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki, 3 Kasım... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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46. İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da birçok yol kapandı. Peki, 3 Kasım Pazar İstanbul Maratonu sebebiyle metrobüsler çalışacak mı, kapalı mı?Metrobüsler çalışıyor mu?İşte yapılan açıklamaya dair detaylar;Avrupa Yakası'nda açık olan yollar hangileri?Anadolu Yakası'nda hangi güzergahlar açık?
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İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol kapalı: Metrobüsler FSM'den gidiyor

10:42 03.11.2024
© AA / Hakan Akgünotobüs, metrobüs
otobüs, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA / Hakan Akgün
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İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü kentte trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki, 3 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu, kapalı mı?
46. İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da birçok yol kapandı. Peki, 3 Kasım Pazar İstanbul Maratonu sebebiyle metrobüsler çalışacak mı, kapalı mı?

Metrobüsler çalışıyor mu?

İşte yapılan açıklamaya dair detaylar;
"3 Kasım 2024 Pazar günü düzenlenecek olan, Türkiye İş Bankası 46.İstanbul Maratonu nedeniyle, 06.00 ile 15.00 saatleri arasında Anadolu ve Avrupa Yakası’nda hizmet veren bazı hatlarımızda etkinlik süresince güzergâh değişiklikleri yaşanacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sabah saat 06.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Metrobüs araçlarının saat 06.00'a kadar köprü geçişine izin verilecek ve daha sonrasında Metrobüs araçları maraton süresince FSM Köprüsü güzergahından Söğütlüçeşme'ye gidecektir. Göğüs numarası ve akreditasyon kartı olan koşucular ve görevli kişiler, Pazar günü saat 17.00’a kadar İETT araçlarını ücretsiz olarak kullanılabilir."​Güzergah değişikliği olan hatlar ve yeni güzergahları, maraton boyunca şekilde olacaktır;"

Avrupa Yakası'nda açık olan yollar hangileri?

33, 33B, 33Y, 35, 78, 79E, 82, 92, 92C, 93, 146B, 336, 97A, 97GE ve 99A numaralı hatlar Unkapanı Köprüsü’nden devam ederek Kasımpaşa Sosyal Tesisler önünden dönüş yaparak ring olarak çalışacaktır.46Ç, 54E, 66, 70FE, 74A, 77Ç, EM1 ve EM2 numaralı hatlar Unkapanı Köprüsü’nden devam ettikten sonra Saraçhane’den dönüş yaparak ring olarak çalışacaktır.31E, 32, 36KE, 38E, 50P, 90 ve 336E numaralı hatlar Unkapanı Köprüsü’nden devam ederek Kasımpaşa Sosyal Tesisler önünden dönüş yaparak ring olarak çalışacaktır. BN1 numaralı hat Halkalı Çamlık'tan, Halkalı Marmaray'a indikten sonra geri dönecektir.26, 26A, 26B, 28, 28T, 30A, 30D, 30M, 55B, 55ET, 57UL, 129T, U1, U2 DT2 ve PD1 numaralı hatlar koşu süresince hizmet veremeyecektir.31, 31Y, 50Y, 70KY, 77, 88A ve 146T numaralı hatlar Yenikapı Marmaray önündeki köprü üzerinden ring yaparak hizmet verecektir.22, 22B, 22RE ve 40T numaralı hatlar Ortaköy Merkez’den U dönüşü yaparak hizmet verecektir. 27E, 27SE, 29C, 29D, 29E, 36G, 40B, 41E, 43R, 58A, 58N, 58S, 58UL, 62, 63 ve 559C numaralı hatlar Zincirlikuyu'dan dönüş yaparak seferlerini tamamlayacaktır.99A numaralı hat Hz. Halid Bulvarı’ndan Yavedut Caddesi Feshane önündeki göbekten U dönüşü yaparak ring olarak sefer konulmuştur.DT1 numaralı hat Taksim’den U dönüşü yaparak hizmet verecektir.

Anadolu Yakası'nda hangi güzergahlar açık?

129T, 251 ve 522 numaralı hatlar koşu süresince FSM köprüsü güzergahını kullanacaktır.139, 139A ve 139S numaralı hatlar koşu süresince; Üsküdar Yönü: Kısıklı Cad. Burhaniye, Neşet Bey Sokak, Tunuslu Mahmut Paşa Cad. Kuşbakışı Cad. Altunizade Metrobüs, Şile Yönü: Bağlarbaşı, F. Kerim Gökay Cad. Bağlaryolu Cad. Kısıklı güzergahında hizmet verecektir.2 numaralı hat, Bağlarbaşı, Zeynep Kaml Hst. Numune Hst. Köprüsü’nden D-100 Karayolu’na bağlanarak hizmet verecektir.15, 15A, 15B, 15E, 15H, 15KÇ, 15M, 15N, 15P, 15R, 15S, 15T, 15U, 15ŞN ve 15Y numaralı hatlar, Üsküdar Yönü: Çamlıca Caddesi, Tomruk Caddesi, Kısıklı, Kuşbakışı Caddesi, Altunizade, Üsküdar. Çengelköy Yönü: Üsküdar, Fıstık Ağacı, Bağlarbaşı, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Bağlaryolu Caddesi, Kısıklı, Beylerbeyi güzergahında hizmette bulunacak. 11, 11A, 11C, 11L, 11Ü, 11ÜS, 11V ve 11Y numaralı hatlarımız koşu süresince; Altunizade Yönü: Kısıklı Cad. Burhaniye, Neşet Bey Sokak, Tunuslu Mahmut Paşa Cad. Kuşbakışı Caddesi, Madenler Yönü: Bağlarbaşı, F. Kerim Gökay Cad. Bağlaryolu Cad. Kısıklı güzergahında hizmet verecektir.15F ve 14M numaralı hatlar koşu süresince; Kadıköy Yönü: Çamlıca Caddesi, Tomruk Caddesi, Kısıklı, Kuşbakışı Caddesi, Altunizade, Üsküdar, Çengelköy Yönü: Marmara İlahiyat Durağı’ndan Sonra, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi güzergahında hizmet verecektir. 15C numaralı hat koşu süresince; gidiş dönüş yönünde, Atasoy Sokak, Tünel, Alvarlızade Kavşağı, Kısıklı, Kuşbakışı Cad. Altunizade, Üsküdar, Ferah Mahallesi güzergahını kullanarak hizmet verecektir.15K numaralı hattımı koşu boyunca; Üsküdar Yönü: Kırazlıtepe, Dörtyol, Tomruk Caddesi, Kısıklı, Altunizade, Fıstıkağacı, Üsküdar. Kirazlıtepe Yönü: Fıstık Ağacı, Altıunizade, Kısıklı, Tomruk Caddesi, Dörtyol, Kirazlıtepe güzergahını kullanarak hizmet verecektir.11P, 13, 13B, 14, 14D, 14F, 14K, 14R, 14Y, 14YK ve MR9 numaralı hatlar koşu boyunca; Altunizade Yönü: Kısıklı Cad. Burhaniye, Neşet Bey Sokak, Tunuslu Mahmut Paşa Cad. Kuşbakışı Caddesi güzergahına bağlanarak, Madenler Yönünde ise Bağlarbaşı, F. Kerim Gökay Cad. Bağlaryolu Cad. Kısıklı güzergahına bağlanarak hizmet verecektir.
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