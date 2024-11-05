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Uzmanlar, insanların maksimum kaç yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı
Uzmanlar, insanların maksimum kaç yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, bir kişinin maksimum kaç yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı. Yapay zeka kullanılarak yüz binlerce kişinin tıbbi verilerini tarayan... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T17:29+0300
2024-11-05T17:29+0300
yaşam
dünyanın en yaşlı kişisi
dünyanın en yaşlı insanı
rekor
araştırma
jeanne calment
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Bilim insanları, insanların maksimum kaç yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı. Sonsuza kadar yaşamak mümkün olmasa da uzmanlar yakın gelecekte ortalama bir insanın yaşam süresinin uzayacağını açıkladı.Dengeli beslenme, sigara içmemek ve aktif yaşam tarzı yaşam süresini artırabilir ancak ölüm kaçınılmazdır. Tıbbi gelişmeler sayesinde modern insanın yaşam süresi eskilere göre daha uzundur. İngiltere'deki Ulusal İstatistik Ofisi, 2020'den 2022'ye kadar doğumda beklenen yaşam süresinin erkeklerde 78.6 yıl, kadınlar da ise 82.6 yıl olduğunu öne sürüyor. ABD'nin verilerine göre bu oran erkekler için 74.8 ve kadınlar için 80.2 yıl olarak hesaplanmış. İnsanlar, 1997'de öldüğünde 122 yaşında olan Fransız Jeanne Calment gibi uzun yıllar yaşamasa da insan vücudunun teorik olarak ne kadar süre hayatta kalabileceği sorusu sürekli araştırılır.2022 yılında Singapurlu biyoteknoloji şirketi Gero ve New York'taki Roswell Park Comprehensive Cancer Center araştırmacıları, insan vücudunun dayanıklılığını inceledi. Yapay zeka kullanılarak, bir insanın maksimum yaşam süresini tahmin etmek için yüz binlerce gönüllünün tıbbi verilerini tarayan uzmanlar, yaş, hastalık ve yaşam tarzı faktörlerini hesaba katarak, vücudun 120 ila 150 yıl arasında bir noktada iyileşme yeteneğini kaybettiğini ortaya koydular. Benzer bir çalışmada, dünyanın en yaşlı kişisi rekorunun muhtemelen 2100'de tekrar kırılacağı ancak bu rekorun Calment'in rekorundan çok da farklı olmayacağını tespit etti. Vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve teorik olarak 200 yıl kadar yaşamaya yardımcı olabilecek ilaçlar test ediliyor ancak bunun gerçekleşmesi yakın gelecekte mümkün değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dunyanin-en-yasli-insani-117-yasinda-hayatini-kaybetti-1087057864.html
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dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, rekor, araştırma, jeanne calment
dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı, rekor, araştırma, jeanne calment

Uzmanlar, insanların maksimum kaç yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı

17:29 05.11.2024
© FlickrYaşlı, kadın
Yaşlı, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Flickr
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Bilim insanları, bir kişinin maksimum kaç yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı. Yapay zeka kullanılarak yüz binlerce kişinin tıbbi verilerini tarayan uzmanlar yaş, yaşam tarzı, hastalık geçmişi gibi faktörleri hesaba katarak bir sonuca ulaştı.
Bilim insanları, insanların maksimum kaç yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı. Sonsuza kadar yaşamak mümkün olmasa da uzmanlar yakın gelecekte ortalama bir insanın yaşam süresinin uzayacağını açıkladı.
Dengeli beslenme, sigara içmemek ve aktif yaşam tarzı yaşam süresini artırabilir ancak ölüm kaçınılmazdır. Tıbbi gelişmeler sayesinde modern insanın yaşam süresi eskilere göre daha uzundur.
İngiltere'deki Ulusal İstatistik Ofisi, 2020'den 2022'ye kadar doğumda beklenen yaşam süresinin erkeklerde 78.6 yıl, kadınlar da ise 82.6 yıl olduğunu öne sürüyor. ABD'nin verilerine göre bu oran erkekler için 74.8 ve kadınlar için 80.2 yıl olarak hesaplanmış. İnsanlar, 1997'de öldüğünde 122 yaşında olan Fransız Jeanne Calment gibi uzun yıllar yaşamasa da insan vücudunun teorik olarak ne kadar süre hayatta kalabileceği sorusu sürekli araştırılır.
2022 yılında Singapurlu biyoteknoloji şirketi Gero ve New York'taki Roswell Park Comprehensive Cancer Center araştırmacıları, insan vücudunun dayanıklılığını inceledi. Yapay zeka kullanılarak, bir insanın maksimum yaşam süresini tahmin etmek için yüz binlerce gönüllünün tıbbi verilerini tarayan uzmanlar, yaş, hastalık ve yaşam tarzı faktörlerini hesaba katarak, vücudun 120 ila 150 yıl arasında bir noktada iyileşme yeteneğini kaybettiğini ortaya koydular.
Benzer bir çalışmada, dünyanın en yaşlı kişisi rekorunun muhtemelen 2100'de tekrar kırılacağı ancak bu rekorun Calment'in rekorundan çok da farklı olmayacağını tespit etti. Vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve teorik olarak 200 yıl kadar yaşamaya yardımcı olabilecek ilaçlar test ediliyor ancak bunun gerçekleşmesi yakın gelecekte mümkün değil.
Maria Branyas Morera - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
YAŞAM
Dünyanın yaşayan en yaşlı insanıydı: Hayatını kaybetti
20 Ağustos, 15:16
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