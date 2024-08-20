https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dunyanin-en-yasli-insani-117-yasinda-hayatini-kaybetti-1087057864.html
Dünyanın yaşayan en yaşlı insanıydı: Hayatını kaybetti
Dünyanın yaşayan en yaşlı insanıydı: Hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin San Francisco kentinde 4 Mart 1907'de dünyaya gelen ve 2023 yılında dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen Maria Branyas, 117 yaşında hayatını... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T15:16+0300
2024-08-20T15:16+0300
2024-08-20T15:35+0300
yaşam
dünyanın en yaşlı insanı
maria branyas morera
yaşamını yitirdi
ispanya
uluslararası gerontoloji ve geriatri derneği
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Branyas'ın ailesi, X hesabında yaptıkları paylaşımda 117 yaşındaki kadının İspanya'nın Olot kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.Paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Tıpkı istediği gibi, uykusunda acı çekmeden ve huzurla öldü." ifadesine yer verildi.Japon Itooka artık dünyanın en yaşlı insanı Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu'ndan yapılan açıklamada, Branyas'ın ölümünün ardından 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olabileceği bildirildi. Branyas, Fransız Lucile Randon'ın Ocak 2023'te 118 yaşındayken ölmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/117-yasindaki-dunyanin-en-yasli-insani-uzun-yasam-sirrini-acikladi-toksik-insanlardan-uzak-durdum-1081402310.html
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dünyanın en yaşlı insanı, maria branyas morera, yaşamını yitirdi, ispanya, uluslararası gerontoloji ve geriatri derneği
dünyanın en yaşlı insanı, maria branyas morera, yaşamını yitirdi, ispanya, uluslararası gerontoloji ve geriatri derneği
Dünyanın yaşayan en yaşlı insanıydı: Hayatını kaybetti
15:16 20.08.2024 (güncellendi: 15:35 20.08.2024)
ABD'nin San Francisco kentinde 4 Mart 1907'de dünyaya gelen ve 2023 yılında dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen Maria Branyas, 117 yaşında hayatını kaybetti.
Branyas'ın ailesi, X hesabında yaptıkları paylaşımda 117 yaşındaki kadının İspanya'nın Olot kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Tıpkı istediği gibi, uykusunda acı çekmeden ve huzurla öldü." ifadesine yer verildi.
Japon Itooka artık dünyanın en yaşlı insanı
Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu'ndan yapılan açıklamada, Branyas'ın ölümünün ardından 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olabileceği bildirildi. Branyas, Fransız Lucile Randon'ın Ocak 2023'te 118 yaşındayken ölmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı seçilmişti.