https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dunyanin-en-yasli-insani-117-yasinda-hayatini-kaybetti-1087057864.html

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanıydı: Hayatını kaybetti

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanıydı: Hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin San Francisco kentinde 4 Mart 1907'de dünyaya gelen ve 2023 yılında dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen Maria Branyas, 117 yaşında hayatını... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T15:16+0300

2024-08-20T15:16+0300

2024-08-20T15:35+0300

yaşam

dünyanın en yaşlı insanı

maria branyas morera

yaşamını yitirdi

ispanya

uluslararası gerontoloji ve geriatri derneği

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Branyas'ın ailesi, X hesabında yaptıkları paylaşımda 117 yaşındaki kadının İspanya'nın Olot kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.Paylaşımda, "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. Tıpkı istediği gibi, uykusunda acı çekmeden ve huzurla öldü." ifadesine yer verildi.Japon Itooka artık dünyanın en yaşlı insanı Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu'ndan yapılan açıklamada, Branyas'ın ölümünün ardından 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olabileceği bildirildi. Branyas, Fransız Lucile Randon'ın Ocak 2023'te 118 yaşındayken ölmesinin ardından Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/117-yasindaki-dunyanin-en-yasli-insani-uzun-yasam-sirrini-acikladi-toksik-insanlardan-uzak-durdum-1081402310.html

ispanya

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Sputnik Türkiye

dünyanın en yaşlı insanı, maria branyas morera, yaşamını yitirdi, ispanya, uluslararası gerontoloji ve geriatri derneği