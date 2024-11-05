https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/unlu-manken-ile-komsusu-arasinda-kopek-kavgasi-ben-gezdirirken-sen-kopegini-gezdirme-1090035103.html
Ünlü manken ile komşusu arasında köpek kavgası: 'Ben gezdirirken sen köpeğini gezdirme'
Ünlü manken ile komşusu arasında köpek kavgası: 'Ben gezdirirken sen köpeğini gezdirme'
Sputnik Türkiye
Ünlü manken Günce Gözütok, köpeğiyle yaşadığı sitede, başka bir köpek gezdiren site sakininden rahatsız oldu. Site yönetiminden komşusunun uyarılmasını isteyen... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T09:42+0300
2024-11-05T09:42+0300
2024-11-05T09:43+0300
türkiye
köpek
manken
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089784439_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_40689a794fe22dac9a40ac65c72dc675.jpg
Ünlü manken Günce Gözütok yaşadığı sitede komşusunun köpeğinden rahatsız olunca durumu bina yönetimine bildirdi. 7 Kasım tarihinde 24 yaşındaki Şebnem Ç., ile manken Günce Gözütok, aynı sitede karşılıklı komşu olarak oturuyorlardı. İki komşunun köpekleri birbirlerini gördüklerinde havlayınca manken Günce Gözütok durumu site yönetimine bildirerek Şebnem Ç.'nin uyarılmasını istedi.Köpek tartışması kavgaya döndüSite yönetimi Şebnem Ç.'yi arayınca genç kadın komşusu Günce Gözütok'un kendisini gelip uyarmasını isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Olay günü çöp atmak için dışarı çıkan genç kadın, bu sırada manken Günce Gözütok'u görünce kendisine, bir sorun varsa gelip konuşmasını söyledi. Sabah gazetesinin haberindeki iddiaya göre ünlü manken, komşusuna 'Ne diyorsun lan sen' şeklinde cevap verince Şebnem Ç. de, 'Asıl sen ne diyorsun' diyerek kapısına eli ile vurarak tepki gösterdi.'Köpeğini gezdirme'Tartışma sonrası evlerine giren komşular, bir süre sonra güvenlik görevlilerinin gelmesiyle tekrar tartışmaya başladı. Yine iddiaya göre bu sırada Günce Gözütok komşusuna görevlilerin yanında, 'Ben gezdirirken köpeğini gezdirme. Geri zekâlı sana kaç kere söyleyeceğiz salak mısın köpeğini gezdirme' şeklinde hakarette bulundu. Tarafların kavgası üzerine olay yerine polis çağırılarak birbirlerinden şikâyetçi oldular.Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iki tarafından müşteki-şüpheli olduğu iddianame düzenledi. Tehdit ve Hakaret suçları kapsamında 4 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktılar.Adli para cezasıGünce Gözütok mahkemede verdiği savunmasında Şebnem Ç.'nin kendisine yönelik ağır hakaret içeren hakaretlerde bulunarak tehdit ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. Şebnem Ç., ise manken Günce'nin kendisine iftira attığını asıl hakaret ve tehditler savuranın kendisi olduğunu belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda manken Günce Gözütok tehdit suçundan, Şebnem Ç., ise hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/konserdeki-yer-tartismasinda-burnu-kirilan-kadin-ne-oldugunu-anlamadan-yumruk-yedim-esi-uzerime-1089268538.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089784439_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_5beedee65655a1d1be0dd920496ec624.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
köpek, manken, istanbul
Ünlü manken ile komşusu arasında köpek kavgası: 'Ben gezdirirken sen köpeğini gezdirme'
09:42 05.11.2024 (güncellendi: 09:43 05.11.2024)
Ünlü manken Günce Gözütok, köpeğiyle yaşadığı sitede, başka bir köpek gezdiren site sakininden rahatsız oldu. Site yönetiminden komşusunun uyarılmasını isteyen Gözütok ile komşusu arasında tartışma çıktı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
Ünlü manken Günce Gözütok yaşadığı sitede komşusunun köpeğinden rahatsız olunca durumu bina yönetimine bildirdi.
7 Kasım tarihinde 24 yaşındaki Şebnem Ç., ile manken Günce Gözütok, aynı sitede karşılıklı komşu olarak oturuyorlardı. İki komşunun köpekleri birbirlerini gördüklerinde havlayınca manken Günce Gözütok durumu site yönetimine bildirerek Şebnem Ç.'nin uyarılmasını istedi.
Köpek tartışması kavgaya döndü
Site yönetimi Şebnem Ç.'yi arayınca genç kadın komşusu Günce Gözütok'un kendisini gelip uyarmasını isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Olay günü çöp atmak için dışarı çıkan genç kadın, bu sırada manken Günce Gözütok'u görünce kendisine, bir sorun varsa gelip konuşmasını söyledi. Sabah gazetesinin
haberindeki iddiaya göre ünlü manken, komşusuna 'Ne diyorsun lan sen' şeklinde cevap verince Şebnem Ç. de, 'Asıl sen ne diyorsun' diyerek kapısına eli ile vurarak tepki gösterdi.
Tartışma sonrası evlerine giren komşular, bir süre sonra güvenlik görevlilerinin gelmesiyle tekrar tartışmaya başladı. Yine iddiaya göre bu sırada Günce Gözütok komşusuna görevlilerin yanında, 'Ben gezdirirken köpeğini gezdirme. Geri zekâlı sana kaç kere söyleyeceğiz salak mısın köpeğini gezdirme' şeklinde hakarette bulundu. Tarafların kavgası üzerine olay yerine polis çağırılarak birbirlerinden şikâyetçi oldular.
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iki tarafından müşteki-şüpheli olduğu iddianame düzenledi. Tehdit ve Hakaret suçları kapsamında 4 yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktılar.
Günce Gözütok mahkemede verdiği savunmasında Şebnem Ç.'nin kendisine yönelik ağır hakaret içeren hakaretlerde bulunarak tehdit ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti. Şebnem Ç., ise manken Günce'nin kendisine iftira attığını asıl hakaret ve tehditler savuranın kendisi olduğunu belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda manken Günce Gözütok tehdit suçundan, Şebnem Ç., ise hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.