Konserdeki yer tartışmasında burnu kırılan kadın: Ne olduğunu anlamadan yumruk yedim, eşi üzerime çıkıp saldırdı

"Olay günü şahısların yanından ön kısımda oluşan boşluğa doğru yürüdük. Beni yumruklayan şahsın eşi, bulunduğumuz yerin kendilerine ait olduğunu söyledi ve eşi yakamı utarak bana argo konuştuktan sonra yumruk attı. Ne olduğunu anlamadan yumruk yerken eşi de üzerime çıkıp saldırdı. Şahısların kaçtığını öğrendik."