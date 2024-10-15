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Konserdeki yer tartışmasında burnu kırılan kadın: Ne olduğunu anlamadan yumruk yedim, eşi üzerime çıkıp saldırdı
Konserdeki yer tartışmasında burnu kırılan kadın: Ne olduğunu anlamadan yumruk yedim, eşi üzerime çıkıp saldırdı
Sputnik Türkiye
Kırşehir'de katıldığı konserde yer tartışması nedeniyle yumrukla darp edilen Fatma Çıplak olay anını anlattı. Neye uğradığını anlamadan yüzüne yumruk... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz Kültür Sanat Festivali'ndeki konserde yer kavgası nedeniyle saldırıya uğrayan Fatma Çıplak, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Çıplak yaşananları şu ifadelerle anlattı:Fatma Çıplak'ın annesi Leyla Çıplak, "Güçlükle yetiştirdiğim çocuğumu eli yüzü parçalanmış halde aldım. Hukuki mücadelemizi bırakmayacağız. İşlemler başlatıldı” dedi.Olayda yaralanan Fatma Çıplak kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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yumruk, yumruklama, kadın, konser
yumruk, yumruklama, kadın, konser

Konserdeki yer tartışmasında burnu kırılan kadın: Ne olduğunu anlamadan yumruk yedim, eşi üzerime çıkıp saldırdı

23:17 15.10.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZ-AW308929Burnu kırılan Fatma Çıplak: Hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek
Burnu kırılan Fatma Çıplak: Hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA / ENDERHAN ÖZ-AW308929
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Kırşehir'de katıldığı konserde yer tartışması nedeniyle yumrukla darp edilen Fatma Çıplak olay anını anlattı. Neye uğradığını anlamadan yüzüne yumruk atıldığını söyleyen genç kadın darp edildiğini ifade etti.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz Kültür Sanat Festivali'ndeki konserde yer kavgası nedeniyle saldırıya uğrayan Fatma Çıplak, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.
Çıplak yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Olay günü şahısların yanından ön kısımda oluşan boşluğa doğru yürüdük. Beni yumruklayan şahsın eşi, bulunduğumuz yerin kendilerine ait olduğunu söyledi ve eşi yakamı utarak bana argo konuştuktan sonra yumruk attı. Ne olduğunu anlamadan yumruk yerken eşi de üzerime çıkıp saldırdı. Şahısların kaçtığını öğrendik."

Fatma Çıplak'ın annesi Leyla Çıplak, "Güçlükle yetiştirdiğim çocuğumu eli yüzü parçalanmış halde aldım. Hukuki mücadelemizi bırakmayacağız. İşlemler başlatıldı” dedi.
Olayda yaralanan Fatma Çıplak kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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