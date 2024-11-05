https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/uc-turk-hakeme-uluslararasi-maclarda-gorev--1090064811.html

Üç Türk hakeme uluslararası maçlarda görev

Üç Türk hakeme uluslararası maçlarda görev

Sputnik Türkiye

Halil Umut Meler, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam yarın oynanacak uluslararası maçlarda görev yapacak. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T21:08+0300

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spor

hakem

uefa

premier lig

maç

halil umut meler

zorbay küçük

paris saint germain (psg)

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Türk hakem uluslararası maçlarda yer alacak. Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından özel davet yapıldığı belirtilen Halil Umut Meler,Al Salmiya ile El Arabi takımları arasındaki Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek.Zorbay Küçük, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi maçının ve Kadir Sağlam da Kazakistan'ın Kairat ile İspanya'nın Real Betis takımlarının karşı karşıya geleceği UEFA Gençlik Ligi müsabakasının hakemi olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/turkiye-kupasinda-4-tur-eslesmeleri-belli-oldu-1090059731.html

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hakem, uefa, premier lig, maç, halil umut meler, zorbay küçük, paris saint germain (psg)