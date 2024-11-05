https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/uc-turk-hakeme-uluslararasi-maclarda-gorev--1090064811.html
Üç Türk hakeme uluslararası maçlarda görev
Üç Türk hakeme uluslararası maçlarda görev
Sputnik Türkiye
Halil Umut Meler, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam yarın oynanacak uluslararası maçlarda görev yapacak. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T21:08+0300
2024-11-05T21:08+0300
2024-11-05T21:19+0300
spor
hakem
uefa
premier lig
maç
halil umut meler
zorbay küçük
paris saint germain (psg)
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Türk hakem uluslararası maçlarda yer alacak. Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından özel davet yapıldığı belirtilen Halil Umut Meler,Al Salmiya ile El Arabi takımları arasındaki Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek.Zorbay Küçük, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi maçının ve Kadir Sağlam da Kazakistan'ın Kairat ile İspanya'nın Real Betis takımlarının karşı karşıya geleceği UEFA Gençlik Ligi müsabakasının hakemi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/turkiye-kupasinda-4-tur-eslesmeleri-belli-oldu-1090059731.html
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hakem, uefa, premier lig, maç, halil umut meler, zorbay küçük, paris saint germain (psg)
hakem, uefa, premier lig, maç, halil umut meler, zorbay küçük, paris saint germain (psg)
Üç Türk hakeme uluslararası maçlarda görev
21:08 05.11.2024 (güncellendi: 21:19 05.11.2024)
Halil Umut Meler, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam yarın oynanacak uluslararası maçlarda görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Türk hakem uluslararası maçlarda yer alacak.
Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından özel davet yapıldığı belirtilen Halil Umut Meler,Al Salmiya ile El Arabi takımları arasındaki Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek.
Zorbay Küçük, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi maçının ve Kadir Sağlam da Kazakistan'ın Kairat ile İspanya'nın Real Betis takımlarının karşı karşıya geleceği UEFA Gençlik Ligi müsabakasının hakemi olacak.