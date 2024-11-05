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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/turk-lirasinin-reel-degeri-35-yilin-zirvesini-gordu-1090058051.html
Türk Lirası'nın reel değeri 3.5 yılın zirvesini gördü
Türk Lirası'nın reel değeri 3.5 yılın zirvesini gördü
Sputnik Türkiye
Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim 2024'te TÜFE bazında 1.96 puan artarak 64.82'ye yükseldi. Böylece endekste, Mart 2021'den bu yana en yüksek seviye... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T17:13+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1.96 puan artışla 64.82 oldu. Endeks, Eylül 2024'te 62.86 düzeyindeydi.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1.81 puan artışla 91.81'den 93.62'ye çıktı.Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında da 4.20 puan arttı.
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türk lirası, tl, döviz kuru, reel efektif döviz kuru
türk lirası, tl, döviz kuru, reel efektif döviz kuru

Türk Lirası'nın reel değeri 3.5 yılın zirvesini gördü

17:13 05.11.2024
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA
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Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim 2024'te TÜFE bazında 1.96 puan artarak 64.82'ye yükseldi. Böylece endekste, Mart 2021'den bu yana en yüksek seviye görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1.96 puan artışla 64.82 oldu.
Endeks, Eylül 2024'te 62.86 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1.81 puan artışla 91.81'den 93.62'ye çıktı.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında da 4.20 puan arttı.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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