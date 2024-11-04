https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/mehmet-simsekten-enflasyon-yorumu-ekimde-yillik-enflasyon-mayisa-gore-269-puan-gerileyerek-yuzde-1090000302.html

Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'

Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu"... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T11:48+0300

2024-11-04T11:48+0300

2024-11-04T12:17+0300

ekonomi

mehmet şimşek

enflasyon

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini yorumladı ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu" dedi.Mehmet Şimşek: Mayısa göre geriledi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/milyonlarin-merakla-bekledigi-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-vergi-ve-harclar-ne-kadar-artacak--1089994313.html

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