https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/mehmet-simsekten-enflasyon-yorumu-ekimde-yillik-enflasyon-mayisa-gore-269-puan-gerileyerek-yuzde-1090000302.html
Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'
Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu"... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T11:48+0300
2024-11-04T11:48+0300
2024-11-04T12:17+0300
ekonomi
mehmet şimşek
enflasyon
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087688231_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_8fe822aa9d2416c0b3f0cd4287222608.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini yorumladı ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu" dedi.Mehmet Şimşek: Mayısa göre geriledi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/milyonlarin-merakla-bekledigi-yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-vergi-ve-harclar-ne-kadar-artacak--1089994313.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087688231_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_aba58e5fdfbe2424779a242c5c5003d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?, ehliyet ücreti, ehliyet ücreti zam, ehliyet zam, ehliyet ne kadar oldu, pasaport ücreti, pasaport ücreti zam, pasaport ücretleri ne kadar, 6 aylık pasaport zam, trafik cezaları zam, trafik cezaları, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme, yeniden değerleme oranı belli oldu mu, ehliyet ücreti ne kadar olacak?, pasaport harcı ne kadar olacak, telefon kayıt karcı ne kadar olacak, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak, mehmet şimşek, mehmet şimşek enflasyon
ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek?, ehliyet ücreti, ehliyet ücreti zam, ehliyet zam, ehliyet ne kadar oldu, pasaport ücreti, pasaport ücreti zam, pasaport ücretleri ne kadar, 6 aylık pasaport zam, trafik cezaları zam, trafik cezaları, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme, yeniden değerleme oranı belli oldu mu, ehliyet ücreti ne kadar olacak?, pasaport harcı ne kadar olacak, telefon kayıt karcı ne kadar olacak, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak, mehmet şimşek, mehmet şimşek enflasyon
Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'
11:48 04.11.2024 (güncellendi: 12:17 04.11.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini yorumladı ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu" dedi.
Mehmet Şimşek: Mayısa göre geriledi
Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli.