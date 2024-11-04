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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'
Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu"... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini yorumladı ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu" dedi.Mehmet Şimşek: Mayısa göre geriledi
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Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: 'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26.9 puan gerileyerek yüzde 48.6 oldu'

11:48 04.11.2024 (güncellendi: 12:17 04.11.2024)
© AA / Ahmet Okur Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA / Ahmet Okur
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini yorumladı ve "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu" dedi.

Mehmet Şimşek: Mayısa göre geriledi

Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli.
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