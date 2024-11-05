https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/suriye-bmgkden-israilin-saldirgan-tutumunu-sonlandirmasini-talep-etti-1090028671.html
Suriye, BMGK'den İsrail'in saldırgan tutumunu sonlandırmasını talep etti
Suriye, BMGK'den İsrail'in saldırgan tutumunu sonlandırmasını talep etti
Sputnik Türkiye
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırı gerçekleştirmesinin ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T01:53+0300
2024-11-05T01:53+0300
2024-11-05T01:53+0300
dünya
israil
suriye
şam
hava saldırısı
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusu'nun Şam'ın güneyindeki bazı sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlediği ve saldırının büyük maddi hasara yol açtığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.Suriye'nin resmi haber ajansı SANA tarafından aktarılan açıklamada, “Sivil hedeflere yönelik devam eden barbarca saldırılar, İsrail işgal rejiminin suç politikalarını engellemek için herhangi bir ciddi eylemin olmamasının sonucudur. Bu nedenle Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail saldırganlığını durdurmak için derhal harekete geçmesini ve bölge halklarının haklarının ihlalinden sorumlu olanların cezalandırılmasını talep etmektedir” ifadeleri yer aldı.Daha önce Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından SANA haber ajansına yapılan açıklamada, İsrail saldırısının yerel saatle 18:05'te (TSİ 19:05) Golan Tepeleri yönünden geldiğini söylenmişti. Yetkili, “İsrail, Şam'ın güneyindeki bir dizi sivil hedefe saldırı gerçekleştirerek maddi hasara yol açtı” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/israilden-samin-guneyine-hava-saldirisi-1090024024.html
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israil, suriye, şam, hava saldırısı, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
israil, suriye, şam, hava saldırısı, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Suriye, BMGK'den İsrail'in saldırgan tutumunu sonlandırmasını talep etti
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırı gerçekleştirmesinin ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'i durdurmak için harekete geçmesi talep edildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusu'nun Şam'ın güneyindeki bazı sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlediği ve saldırının büyük maddi hasara yol açtığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA tarafından aktarılan açıklamada, “Sivil hedeflere yönelik devam eden barbarca saldırılar, İsrail işgal rejiminin suç politikalarını engellemek için herhangi bir ciddi eylemin olmamasının sonucudur. Bu nedenle Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail saldırganlığını durdurmak için derhal harekete geçmesini ve bölge halklarının haklarının ihlalinden sorumlu olanların cezalandırılmasını talep etmektedir” ifadeleri yer aldı.
Daha önce Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından SANA haber ajansına yapılan açıklamada, İsrail saldırısının yerel saatle 18:05'te (TSİ 19:05) Golan Tepeleri yönünden geldiğini söylenmişti. Yetkili, “İsrail, Şam'ın güneyindeki bir dizi sivil hedefe saldırı gerçekleştirerek maddi hasara yol açtı” demişti.